США сбили иранский "Шахед", который подлетел к американскому авианосцу, — Fox News

Соединенные Штаты Америки сбили иранский дрон, который близко подлетел к авианосцу США. Намеревался ли дрон атаковать авианосец, пока неизвестно.

Инцидент произошел в Аравийском море примерно в 800 километрах от побережья Ирана. Об этом сообщил представитель центрального командования ВС США в комментарии Fox News.

Сообщается, что иранцы использовали дрон "Shahed-139", который "необязательно маневрировал возле судна". Речь идет об авианосце "Авраам Линкольн".

"Иранский беспилотник продолжал лететь к кораблю, несмотря на меры деэскалации, принятые американскими силами, действующими в международных водах", — сообщил представитель.

Для сбития дрона был применен истребитель F-35. В результате этого не пострадал ни один военнослужащий США, а также не было повреждено американское оборудование.

Также сегодня в Ормузском проливе силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана преследовали торговое судно, которое шло под флагом США и с американским экипажем. Американская сторона подчеркнула, что судно законно проходило по международному морскому пути.

Два катера КСИР и иранский беспилотник Mohajer приблизились к танкеру Stena Imperative на высокой скорости и угрожали высадкой и захватом. Однако рядом был ракетный эсминец, который предотвратил атаку на американское судно.

В конце января президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пригрозил Ирану сверхмощным ударом морской армады, если иранские власти не согласится на "большую сделку". Неподалеку собралось с полдюжины кораблей США, которые способны запускать ракеты Tomahawk и стаю бомбардировщиков.

Еще 26 января в Аравийское море вошел авианосец "Авраам Линкольн", который в сопровождении четырех военных кораблей приближается к Ирану.

В то же время 29 января появилась информация, что правительственный самолет Ирана летит из Тегерана в Москву. Зато Воздушные силы США начали массированную переброску авиации и логистических средств на ближневосточном направлении.