США збили іранський "Шахед", який підлетів до американського авіаносця, — Fox News

Сполучені Штати Америки збили іранський дрон, який близько підлетів до авіаносця США. Чи мав намір дрон атакувати авіаносець, наразі невідомо.

Інцидент стався в Аравійському морі приблизно за 800 кілометрів від узбережжя Ірану. Про це повідомив речник центрального командування ЗС США у коментарі Fox News.

Повідомляється, що іранці використали дрон "Shahed-139", який "необов'язково маневрував біля судна". Йдеться про авіаносець "Авраам Лінкольн".

"Іранський безпілотник продовжував летіти до корабля, попри заходи деескалації, вжиті американськими силами, що діють у міжнародних водах", — повідомив речник.

Для збиття дрона було застосовано винищувач F-35. Внаслідок цього не постраждав жоден військовослужбовець США, а також не було пошкоджене американське обладнання.

Відео дня

Також сьогодні в Ормузькій протоці сили Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Ірану переслідували торгівельне судно, яке йшло під прапором США та з американським екіпажем. Американська сторона наголосила, що судно законно проходило міжнародним морським шляхом.

Два катери КВІР та іранський безпілотник Mohajer наблизилися до танкера Stena Imperative на високій швидкості та погрожували висадкою та захопленням. Однак поряд був ракетний есмінець, який запобіг атаці на американське судно.

Наприкінці січня президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пригрозив Ірану надпотужним ударом морської армади, якщо іранська влада не погодиться на "велику угоду". Неподалік зібралось з пів десятка кораблів США, які здатні запускати ракети Tomahawk та зграю бомбардувальників.

Ще 26 січня в Аравійське море увійшов авіаносець "Авраам Лінкольн", який у супроводі чотирьох військових кораблів наближається до Ірану.

Водночас 29 січня з'явилася інформація, що урядовий літак Ірану летить із Тегерана до Москви. Натомість Повітряні сили США почали масоване перекидання авіації та логістичних засобів на близькосхідному напрямку.