Які цілі в Ірані готується ударити Трамп і що відповіли у Тегерані на "ядерну угоду"

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп готується атакувати Іран, при цьому не згадує про покарання за убивство протестувальників, а говорить про "ядерну угоду", написало CNN. Чи можлива нова війна на Близькому Сході й чому США активізувались через сім місяців після попередніх ударів по ядерних об'єктах Ірану?

Іран може потрапити під черговий удар США, оскільки знов відкинув угоду про обмеження розробки ядерної зброї, ідеться у статті західного медіа. При цьому Тегеран попередив, що у випадку атаки вдарить не по американцях, а по Ізраїлю.

Західне медіа звернуло увагу на "швидке переорієнтування" США, які тиждень тому говорили про допомогу протестувальникам, а тепер згадують про ядерну угоду, яку ще влітку відкинув лідер Ірану аятола Алі Хаменеї. Додаткові умови Вашингтону — обмеження дальності балістичних ракет, якими Іран погрожує Ізраїлю. Тим часом джерела CNN розповіли, що можливими цілями американських військових стануть лідери та очільники служби безпеки Ірану, ядерні об'єкти, урядові установи. Зауважується, що атака відбудеться через сім місяців після операції "Опівнічний молот", коли бомбардували центри збагачення урану та розвитку ядерних технологій — Fordow, Natanz, Isfahan.

У статті нагадали, що у понеділок 26 січня в Індійське море увійшов авіаносець "Авраам Лінкольн", який у супроводі чотирьох військових кораблів наближається до Ірану. Разом з тим, як повідомили анонімні співрозмовники журналістів, між Тегераном та Вашингтоном відбувся таємний обмін повідомленнями за посередництва Оману. Крім того, до переговорів долучився спецпредставник Стів Віткофф та міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі: результатів не було.

"Серйозних прямих переговорів між США та Іраном не було, оскільки Трамп останніми днями посилив свої погрози військовими діями", — ідеться у статті.

Американці розглядають варіант зміщення Алі Хаменеї, бачачи ослаблення іранської влади, хоч і не мають певності, що новий режим буде кращим. Водночас обидві сторони готуються до військових дій. Зокрема, США, окрім морської армади, перекидають на Схід установки Patriot, THAAD, а Повітряні сили проведуть навчання, щоб показати готовність до бомбардування. При цьому командувач ВМС Ірану заявив, що війська приведені у повну бойову готовність, а на центральній площі столиці розгорнули гігантський банер із зображенням закривавленого авіаносця США.

США та Іран — деталі

Зазначимо, Фокус писав про розгортання подій між США та Іраном у січні 2026 року. З 28 грудня 2025 року азійську країну охопила хвиля протестів через погіршення економічної ситуації. У відповідь уряд Алі Хаменеї відключив доступ до інтернету та почав силою розганяти людей. Тоді ж з'явилось перше попередження США про те, що вони застосують силу, якщо іранські силовики убиватимуть протестувальників. За кілька днів погрози зникли, але вже 26-28 січня Дональд Трамп зробив кілька заяв, у яких згадував про ядерну угоду, яку відкинув Іран: запевняв, що завдасть удару, якщо її не підпишуть.

