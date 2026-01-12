Трамп анонсував дії США щодо Ірану: "Завдамо дуже сильного удару там, де це боляче"

Президент Дональд Трамп заявив, що Іран починає перетинати "червоні лінії" США, коментуючи велику кількість жертв протестів в країні. Лідер анонсував "дуже сильні удари" США.

Адміністрація президента та його високопосадовці наразі розглядають варіанти можливого втручання США у врегулювання ситуації в Ірані й мають ухвалити рішення щодо дій. Про це заявив Дональд Трамп у неділю, 11 січня, під час спілкування з пресою на борту літака Air Force One, передає Fox News.

"Схоже, вони починають це робити, і, здається, загинули деякі люди, які не повинні були загинути… І ми розглядаємо деякі дуже сильні варіанти. Ми приймемо рішення", — наголосив лідер.

Дональд Трамп пояснив, що Америка може здійснити "дуже серйозні удари" по Ірану. Однак це, за його словами, необов'язково означатиме те, що США введуть свої війська туди.

"Ми завдамо їм дуже сильного удару там, де це боляче. І це не означає введення військ, а означає дуже, дуже сильний удар там, де це боляче", — підкреслив політик.

Скриншот | Трамп прокоментував ситуацію в Ірані на борту Air Force One 11 січня

Трамп також додав, що деякі протестувальники в Ірані загинули у тисняві, у той час як інших розстріляли. Він стверджує, що отримує щогодинні звіти про ситуацію в країні, й рішення прийматиме на основі поточних даних.

Раніше американський лідер заявляв, що іранський народ почав захоплювати міста, що ще донедавна "ніхто не вважав за можливе".

Можливі сценарії дій США щодо Ірану

Водночас деякі ЗМІ повідомили, що Дональд Трамп наразі розглядає низку можливих варіантів військового втручання США в Іран. Так, у CNN пишуть з посиланням на заяви двох американських високопосадовців, що лідер міркує над втіленням своїх погроз завдати ударів по іранському режиму, якщо той застосує "смертельну силу" проти цивільних.

Однак в його адміністрації існують побоювання серед деяких чиновників про те, що військові удари можуть спричинити зворотній ефект, підірвавши протести. Вони вважають, що подібні дії США можуть згуртувати іранський народ довкола влади чи спонукати Іран завдати ударів у відповідь.

Наразі варіанти, які розглядає Трамп, різні, й серед них є ті, які не включають військових ударів. Вони орієнтовані проти режиму:

кібероперації проти іранських військових або режимних цілей;

нові санкції проти представників режиму або економічних сфер Ірану, таких як енергетика або банківська справа.

Водночас видання The Wall Stret Journal 11 січня повідомляло, що один із варіантів дій США проти Ірану, який розглядає Трамп, це масований повітряний удар по об'єктах країни.

Нагадаємо, 12 січня спадкоємець іранського престолу Реза Пахлаві заявив про початок нового етапу повстання в Ірані.

11 січня агентство Human Rights Activists News Agency (HRNA) повідомило про збільшення кількості жертв сутичок в Ірані: їх налічують уже кілька сотень.