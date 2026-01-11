В Ірані зростає кількість жертв протестів: правозахисники повідомляють про сотні загиблих

Кількість загиблих під час протестів в Ірані продовжує зростати, проте точні дані залишаються невідомими через повну інформаційну блокаду всередині країни. За деякими даними кількість жертв, унаслідок заворушень і силового придушення демонстрацій загинули щонайменше 538 осіб, із них 490 це учасники протестів, а 48 — співробітники сил безпеки.

Відповідні цифри наводить американське агентство Human Rights Activists News Agency (HRNA). Однак ця інформація потребує уточнення, оскільки в країні відключили Інтернет і мобільний зв'язок, а влада не надає жодних даних щодо кількості жертв.

Проте, спираючись на свої джерела в країні, в HRNA додали, що іранська влада з моменту початку протестів заарештувала понад 10 600 осіб.

Провідні агентства пишуть, що інформаційна блокада підштовхує прихильників жорсткої лінії в іранських силових структурах до кривавих репресій. Так, за інформацією Associated Press, у неділю вранці 11 січня протестувальники знову вийшли на вулиці столиці країни й другого за величиною міста.

Президент Ірану Масуд Пезешкіан звинуватив США та Ізраїль у тому, що вони стоять за заворушеннями в країні, заявивши, що вони привезли "терористів", які нападають на державну власність.

"Сім'ї, я прошу вас: не дозволяйте своїм маленьким дітям приєднуватися до бунтівників і терористів, які обезголовлюють людей і вбивають інших", — сказав він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 10 січня прокоментував ситуацію в Ірані. За його словами, громадяни країни, можливо, як ніколи раніше, прагнуть свободи. А США в такому разі готові їм допомогти.

А журналісти The Wall Stret Journal із посиланням на інформацію від кількох американських чиновників повідомили, що у Вашингтоні розглядають можливість широкомасштабного повітряного удару по Ірану, зокрема, по низці військових об'єктів країни.