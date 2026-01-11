В Иране растет число жертв протестов: правозащитники сообщают о сотнях погибших

Число погибших в ходе протестов в Иране продолжает расти, однако точные данные остаются неизвестными из-за полной информационной блокады внутри страны. По некоторым данным число жертв, в результате беспорядков и силового подавления демонстраций погибли по меньшей мере 538 человек, из них 490 это участники протестов, а 48 — сотрудники сил безопасности.

Соответствующие цифры приводит американское агентство Human Rights Activists News Agency (HRNA). Однако это информация требует уточнения, поскольку в стране отключили Интернет и мобильную связь, а власти не предоставляют никаких данных относительно числа жертв.

Тем не менее, опираясь на свои источники в стране, в HRNA добавили, что иранские власти с момента начала протестов арестовали более 10 600 человек.

Ведущие агентства пишут, что информационная блокада подталкивает сторонников жесткой линии в иранских силовых структурах к кровавым репрессиям. Так по информации Associated Press, в воскресенье утром 11 января протестующие вновь вышли на улицы столицы страны и второго по величине города.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан обвинил США и Израиль в том, что они стоят за беспорядками в стране, заявив, что они привезли "террористов", которые нападают на государственную собственность.

"Семьи, я прошу вас: не позволяйте своим маленьким детям присоединяться к бунтовщикам и террористам, которые обезглавливают людей и убивают других", — сказал он.

Напомним, президент США Дональд Трамп 10 января прокомментировал ситуацию в Иране. По его словам, граждане страны, возможно, как никогда прежде, стремится к свободе. А США в таком случае готовы им помочь.

А журналисты The Wall Stret Journal со ссылкой на информацию от нескольких американских чиновников сообщили, что в Вашингтоне рассматривают возможность широкомасштабного воздушного удара по Ирану, в том числе, по ряду военных объектов страны.