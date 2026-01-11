У Трампа обсудили варианты военной операции США против Ирана: что рассматривают, — WSJ

Из-за масштабных протестов и распространения демонстраций в Иране на десятки городов в администрации президента Дональда Трампа обсудили возможные варианты военной операции США. Высокопоставленные чиновники в частности рассматривают возможность широкомасштабного воздушного удара по Ирану.

В ходе предварительных консультаций по возможной операции в Иране американские чиновники также рассмотрели, какие объекты в Иране могут оказаться под ударом. Об этом 10 января сообщило издание The Wall Stret Journal со ссылкой на информацию от нескольких американских чиновников.

"Чиновники администрации Трампа осуществили предварительные обсуждения относительно того, как осуществить нападение на Иран, если это потребуется для выполнения угроз Трампа, в частности относительно того, какие объекты могут быть целями", — говорится в публикации медиа.

Один из вариантов, который рассматривают в администрации президента США, это осуществление широкомасштабного воздушного удара по ряду военных объектов в Иране.

Однако общего мнения относительно дальнейшего развития событий и участия США в урегулировании ситуации в Иране между чиновниками пока нет, отметил источник в комментарии изданию. Сейчас также не происходит перемещений военной техники или армии США для осуществления ударов по Ирану, подчеркнул чиновник.

В то же время пока рано говорить о том, что Ирану угрожает военная операция США, подчеркнули собеседники медиа.

США обещают "помочь" иранскому народу

Тем временем президент Дональд Трамп 10 января сообщил в соцсетях о том, что США выражают поддержку протестующим в Иране, а также отметил, что Америка "готова помочь" иранскому народу.

Также сенатор-республиканец Линдси Грэм на своей странице в сети X обратился к иранскому народу, написав, что их "долгий кошмар скоро закончится".

"Когда президент Трамп говорит "Сделаем Иран снова великим", это означает, что протестующие в Иране должны победить аятоллу. Это самый ясный сигнал о том, что президент Трамп понимает: Иран никогда не будет великим, пока у власти находятся аятолла и его приспешники", — говорится в сообщении сенатора.

Напомним, 10 января правозащитная организация NGO Iran Human Rights сообщила, что силовики убили более полусотни демонстрантов в Иране.

Также 8 января Фокус выяснял, что происходит в Иране и как реагируют в Пентагоне на протесты в стране.