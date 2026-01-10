Протесты в Иране: силовики убили более полусотни демонстрантов, — правозащитники

Ночью в субботу 10 января тысячи людей снова вышли на улицы в Иране. Протесты в стране из "экономических" постепенно превратились в "политические" и продолжались в 120 городах.

В результате столкновений с силами режима аятол погиб как минимум 51 протестующий в 11 провинциях. Об этом сообщила правозащитная организация NGO Iran Human Rights.

При этом девять из убитых были моложе 18 лет.

В свою очередь иранская правозащитная организация HRANA заявила о подтвержденной гибели 48 протестующих и 14 сотрудников сил безопасности.

В четверг, 8 января, протесты значительно разрослись и власти Ирана отключили интернет в стране. После чего наблюдатели не исключают, что репрессии только увеличатся, а число жертв вырастет.

Карта протестов в Иране Фото: Из открытых источников

Канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер выпустили совместное заявление, посвященное ситуации в Иране. Политики настоятельно призвали режим отказаться от насилия по отношению к своим гражданам.

"Мы глубоко обеспокоены сообщениями о насилии со стороны иранских сил безопасности и самым решительным образом осуждаем убийство демонстрантов. Мы настоятельно призываем иранские власти проявить сдержанность, воздержаться от насилия и соблюдать основные права иранских граждан", — подчеркнули лидеры.

В свою очередь президент США Дональд Трамп вечером 9 января пообещал вмешаться, если силовики будут убивать демонстрантов.

"Если они начнут убивать людей, как делали это в прошлом, мы вмешаемся, мы нанесем им жесткий удар там, где им больно", — заявил американский президент.

Сын свергнутого в Иране в 1979 году шаха Реза Пехлеви, который живет в изгнании за границей, призвал Трампа вмешаться и помочь иранскому народу.

Напомним, Иран охватили масштабные протесты с 1 января 2026 года. Причиной стал стремительный рост инфляции.

Фокус писал, что 7 января митингующие взяли под контроль первый город — Абданан в провинции Илам.