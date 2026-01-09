Принц в изгнании призвал к усилению протестов в Иране: что известно о династии Пехлеви

Сын бывшего шаха Ирана Реза Пехлеви обратился к лидерам протестов в стране с призывом объединиться и больше выходить на улицы. Верховный лидер Ирана Аятолла Хаменеи в свою очередь уверен, что силовики подавят восстание.

Сообщения с поддержкой действий участников протестов в Иране наследник трона Реза Пехлеви публикует в социальных сетях. 9 января он обратился к иранцам с призывом продолжать выходить на улицы и объединиться в как можно большую толпу.

"Я горжусь каждым из вас. Вы показали, как массовая толпа может заставить силы безопасности отступить и ограничить подавление. Те из вас, кто сомневался, выходите на улицы в пятницу", — сказал Пехлеви.

Он призвал иранцев присоединяться к массовым демонстрациям, а лидеров протестов в Иране — объединяться в группы, чтобы образовать большую толпу.

"Режим пытается перекрыть связь. Но мы будем оставаться на связи. Я знаю, что вы не сдадите улицы. Победа за вами", — заявил принц.

В сети X 8 января Пехлеви написал, что сейчас внимание всего мира приковано к Ирану.

"Выходите на улицы и единым фронтом выкрикивайте свои требования. Я предупреждаю Исламскую Республику, её лидера и Корпус стражей исламской революции, что мир и президент США внимательно следят за вами. Подавление народа не останется без ответа", — заявил он.

Верховный лидер Ирана Аятолла Хаменеи в свою очередь заявил, что президент США Дональд Трамп "запятнан кровью иранцев", а силы безопасности расправятся с протестующими.

Протесты в Иране: кто такой Реза Пехлеви

Реза Кир Пехлеви происходит из династии, которая при поддержке Великобритании в феврале 1921 года свергла династию Каджаров и возглавила Иран, который тогда назывался Персией. Первый шах Реза-хан, 34-й хан Ирана, провел реформы по восстановлению политической и экономической независимости. С 1935 года государство официально было переименовано в Иран и сотрудничало с Германией, однако в начале Второй мировой войны Реза-хан занял нейтральную позицию. Несмотря на это, после оккупации Великобританией и СССР северного и южного Ирана в 1941 году хан был вынужден отречься от престола, и власть перешла к его сыну Мухаммаду Резы Пехлеви — отцу Резы Кыры Пехлеви.

Мухаммад Реза Пехлеви активно строил отношения с США, однако его прозападная и иногда авторитарная политика вызвала волну протестов. В 1979 году он был свергнут и вынужден бежать на Запад, а власть в Иране переняли исламские фундаменталисты.

После смерти его отца в 1980 году Реза Кир Пехлеви стал главой династии в изгнании.

В ХХ веке Ираном правила династия Пехлеви Фото: Wikipedia

Протесты в Иране: что известно

Иран охватили масштабные протесты с 1 декабря 2026 года. Причиной стал стремительный рост инфляции. 7 января СМИ писали, что во время протестов в Иране митингующие взяли под контроль первый город — Абданан в провинции Илам. Тогда количество жертв беспорядков возросло до 36.

8 января активисты разорвали флаг Исламской Республики в городе Мешхед. В разных регионах страны во время беспорядков от протестующих звучали призывы в поддержку династии Пехлеви.

Президент США Дональд Трамп отказался от встречи с Резой Пехлеви на фоне протестов в Иране, отметив, что он "кажется хорошим человеком", но сейчас такой поступок был бы неуместным.