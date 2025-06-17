Война Израиля и Ирана: как бывшие друзья стали врагами и шесть сценариев окончания конфликта
Израиль и Иран обмениваются ракетными ударами, уничтожая инфраструктуру стран, и угрожая войной до победного конца. Но в далеком 1948 году после создания Государства Израиль отношения между Тель-Авивом и Тегераном были партнерские. Могут ли помирится Израиль и Иран, если режим аятоллы падет: Фокус вспоминает, когда страны стали врагами и приводит шесть сценариев развития ситуации.
Иран и Израиль сейчас известны, как враги, которые в течение последних нескольких десятилетий обмениваются угрозами и ракетными ударами. А Израиль проводит тайные операции, цель которых — не дать Ирану создать ядерную бомбу. Официальный Тегеран заявлял, что хочет стереть Израиль с лица Земли, а Израиль считает, что именно Иран и его прокси — йеменские хуситы и ХАМАС, — являются главной угрозой в регионе. Но так было не всегда.
Когда Иран и Израиль были союзниками?
Чтобы понять, как дружба превратилась в ненависть, нужно вспомнить, как бурно менялся Иран в начале ХХ века, пытаясь стать независимым от иностранного влияния. Тогда на престоле воцарилась династия Пехлеви, когда первый шах этого имени Реза-хан, 34-й хан Ирана, сверг правящую династию Каджаров. Страна, которую тогда называли Персией на греческий манер, была оккупирована британскими и российскими (позже советскими войсками). Во время своего правления Реза-шах провел реформы по восстановлению страны и политической и экономической независимости.
В 1935 году Персия официально стала Ираном и свеженазванное государство активно сотрудничало с Германией. При этом нацизм и антисемитизм в Иране не прошел. Реза-шах официально заявлял, что все иранские евреи – это ассимилированные иранцы и объявил Иран нейтральным в начале Второй мировой войны. Но в 1941 году Великобритания и СССР оккупировали северный и южный Иран и Реза-шах был вынужден отречься от престола в пользу своего сына Мухаммада Резы Пехлеви, большого британофила. Первый шах Пехлеви умер в ЮАР в 1944 году.
В январе 1942 года Иран, Советский Союз и Великобритания подписали Трехсторонний договор. В этом соглашении союзники признали территориальную целостность, суверенитет и политическую независимость Ирана. Они также обязались защищать иранскую экономику от последствий войны. И самое главное, они обещали уйти с иранской территории в течение шести месяцев после окончания войны. Забегая вперед, скажем, что американцы и британцы ушли в январе 1946-го, а СССР удалось вытурить к маю после вмешательства ООН. Но к весне 1942 года Иран разорвал все отношения с державами оси, а в 1944 году объявил войну нацистской Германии.
В 1948 году, когда было создано Государство Израиль, отношения между ним и Ираном характеризовались многогранным сотрудничеством (хотя в основном скрытым и часто отрицаемым), которое оба государства рассматривали как отвечающее их национальным интересам. Первые постоянные израильские дипломаты появились в Иране в конце 1950-х годов, причем многие из них были иранскими евреями. А Иран признал Израиль де-факто, вскоре после Турции.
Позиция Израиля основывалась на "доктрине периферии" премьер-министра Давида Бен-Гуриона, и отдавала приоритет прочным отношениям с Ираном, Турцией и Эфиопией как стратегии баланса сил против арабского мира.
И среди этих потенциальных союзников Иран Мохаммеда Реза-шаха Пехлеви занимал почетное место, учитывая его многочисленные пересекающиеся геополитические интересы с Израилем. И Иран и Израиль опасались советского влияния и воинствующего панарабизма, знамя которого поднимал с середины 1950-х до конца 1960-х годов президент Египта Гамаль Абдель Насер.
Как заявил Бен-Гурион в Кнессете в октябре 1960 года: "Эта дружба между Израилем и Ираном существует и является прочной, поскольку она основана на взаимных выгодах, которые обе страны получают от своего сотрудничества".
Тогда Израиль обучал иранских сельскохозяйственных экспертов, помогал создавать и обучать иранские вооруженные силы, а иранский шах платил Израилю нефтью. Обе страны после Шестидневной войны в июне 1967 года даже построили трубопровод Эйлат-Ашкелон, соединяющий Красное море и Средиземное море. Кроме этого Пехлеви надеялся улучшить отношения с Вашингтоном и превратить Иран в современную, технологически продвинутую страну. А Иран тогда был домом для второй по величине еврейской общины за пределами Израиля.
Когда Иран стал врагом Израиля
Эта идиллия прекратилась в 1979 году после Исламской революции и образованием Исламской Республики во главе с ранее изгнанным шиитским богословом аятоллой Хомейни. Тот с 1960-х использовал отношения шаха с Израилем и США как козырную карту, чтобы дискредитировать Пехлеви внутри страны и подорвать его легитимность. Он заявлял, что шах позволил Израилю "пустить корни" в Иране, что якобы угрожало независимости Ирана. По его мнению, США были "Большим Сатаной", а Израиль, соответственно, "Маленьким Сатаной".
Прозападная политика Пехлеви и его иногда авторитарная политика привела к протестам, шаху пришлось бежать из страны. Он надеялся вернуться, но не получил поддержки от Запада и через год умер от рака. А в Иране воцарились исламские фундаменталисты.
Но даже после Исламской революции тайная политика Хомейни отличалась от публичной. Иронично, но, отрицая право Израиля на существование, Иран принял от него помощь в войне против Ирака Саддама Хусейна в 1980-х. Обеими странами двигал прагматизм: Израиль верил, что режим Хомейни не вечен и отношения с Ираном можно возобновить, а режим стремился сохранить себя любой ценой и "Маленький Сатана" казался меньшим злом, чем, например США.
Но в итоге все пришло к тем отношениям, которые мы видим сейчас. Иран после распада СССР и свержения режима Саддама Хусейна в Ираке значительно ускорился в своей оппозиции Израилю. Тегеран критикует Израиль за "оккупацию палестинских территорий", развивал прокси в виде ливанской Хезболлы, йеменских хуситов и ХАМАС в Палестине, расширял свое влияние и упорно развивал свою ядерную программу. Иронично, но ее создал шах в 1950-х при поддержке США. В итоге Иран стал частью современной "Оси зла" в компании России и КНДР.
Будущее Израиля и Ирана
Израиль в июне 2025 года воспользовался "окном возможностей", когда Иран остался практически один. Созданные им прокси – беспомощны, благодаря ударам Израиля и США, Россия увязла в войне с Украиной и, хотя осуждает атаки Израиля на Иран, ясно, что на помощь ему не придет. Цель Израиля снести режим, который в бункерах упорно создает ядерную бомбу. Или создать предпосылки для того, чтобы иранцы, утомленные радикальной политикой, сделали это сами, как уже пытались несколько раз.
Но при этом будущее Ирана туманно, а среди вероятных вариантов можно выделить шесть сценариев.
- Первый сценарий приводит к тому, что режим верховного лидера Ирана Хаменеи переживет войну, и они соглашаются на сделку с США. Поддержки антиизраильских группировок вроде ХАМАС опасаться не стоит, денег и возможностей их финансировать у Ирана больше нет. В обмен на отказ от ядерного оружия США снимают санкции с Ирана, режим выживает, хотя и представляет собой лишь тень прежнего.
- Сценарий второй предполагает, что иранский режим рухнет. Хаменеи и остатки верхушки бегут в Россию, дополняя компанию беглых политиков вроде Виктора Януковича и Башара Асада и оплачивая свою безопасность ворованными деньгами.
- Третий сценарий: иранский режим разрушен, Хаменеи мертв, остатки радикальных исламистов провозглашают себя последователями аятоллы и продолжают нести знамя теократического правления. Репрессии против инакомыслящих усиливаются.
- Четвертый сценарий предполагает, что радикальных исламистов сносит народный гнев и главой нового Ирана становится некий лидер, или лидеры, о которых мы пока ничего не знаем. Иран переживает ренессанс, как в начале ХХ века.
- По пятому сценарию в Иран возвращается сын покойного шаха Пехлеви, становится лицом оппозиции и избирается новым лидером Ирана. В Иране сильны монархические настроения, а сам Реза Пехлеви называет себя верующим мусульманином-шиитом, но при этом светским демократичным лидером. В пользу его симпатий к Израилю говорит тот факт, что одна из его дочерей, принцесса Иман, вышла замуж за еврея. А сам Реза после начала операции Израиля призвал иранцев к неповиновению и свержению режима Али Хаменеи.
- Шестой сценарий самый мрачный: никому не удается стать явным лидером и Иран охватит хаотичная гражданская война и дробление на малоуправляемые регионы, как произошло с Ливией после свержения Муаммара Каддафи.
Главный вопрос, что будет при любом из этих сценариев делать Израиль и США. При позитивном исходе – вероятно, возродятся отношения, что были до Исламской революции. Но остается вопрос, сохранит ли при каждом их этих исходов Иран свою ядерную программу и что с этим будет делать Израиль. Пока США отвергает планы Иерусалима ликвидировать Хаменеи и предоставить бомбы, которыми можно раз и навсегда уничтожить подземные ядерные заводы Ирана.
Напомним, ранее Фокус писал о топ-6 ядерных объектов Ирана.
А 17 июня президент США Дональд Трамп досрочно покинул саммит "Большой семерки" и заявил, что "все должны немедленно эвакуироваться" из столицы Ирана — города Тегеран. По его словам, власти Ирана должны были подписать "ядерную сделку", но не сделали этого.