Война Израиля и Ирана: как бывшие друзья стали врагами и шесть сценариев окончания конфликта

Израиль и Иран обмениваются ракетными ударами, уничтожая инфраструктуру стран, и угрожая войной до победного конца. Но в далеком 1948 году после создания Государства Израиль отношения между Тель-Авивом и Тегераном были партнерские. Могут ли помирится Израиль и Иран, если режим аятоллы падет: Фокус вспоминает, когда страны стали врагами и приводит шесть сценариев развития ситуации.

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Иран и Израиль сейчас известны, как враги, которые в течение последних нескольких десятилетий обмениваются угрозами и ракетными ударами. А Израиль проводит тайные операции, цель которых — не дать Ирану создать ядерную бомбу. Официальный Тегеран заявлял, что хочет стереть Израиль с лица Земли, а Израиль считает, что именно Иран и его прокси — йеменские хуситы и ХАМАС, — являются главной угрозой в регионе. Но так было не всегда.

Когда Иран и Израиль были союзниками?

Чтобы понять, как дружба превратилась в ненависть, нужно вспомнить, как бурно менялся Иран в начале ХХ века, пытаясь стать независимым от иностранного влияния. Тогда на престоле воцарилась династия Пехлеви, когда первый шах этого имени Реза-хан, 34-й хан Ирана, сверг правящую династию Каджаров. Страна, которую тогда называли Персией на греческий манер, была оккупирована британскими и российскими (позже советскими войсками). Во время своего правления Реза-шах провел реформы по восстановлению страны и политической и экономической независимости.

В 1935 году Персия официально стала Ираном и свеженазванное государство активно сотрудничало с Германией. При этом нацизм и антисемитизм в Иране не прошел. Реза-шах официально заявлял, что все иранские евреи – это ассимилированные иранцы и объявил Иран нейтральным в начале Второй мировой войны. Но в 1941 году Великобритания и СССР оккупировали северный и южный Иран и Реза-шах был вынужден отречься от престола в пользу своего сына Мухаммада Резы Пехлеви, большого британофила. Первый шах Пехлеви умер в ЮАР в 1944 году.

Конференция в Тегеране

В январе 1942 года Иран, Советский Союз и Великобритания подписали Трехсторонний договор. В этом соглашении союзники признали территориальную целостность, суверенитет и политическую независимость Ирана. Они также обязались защищать иранскую экономику от последствий войны. И самое главное, они обещали уйти с иранской территории в течение шести месяцев после окончания войны. Забегая вперед, скажем, что американцы и британцы ушли в январе 1946-го, а СССР удалось вытурить к маю после вмешательства ООН. Но к весне 1942 года Иран разорвал все отношения с державами оси, а в 1944 году объявил войну нацистской Германии.

В 1948 году, когда было создано Государство Израиль, отношения между ним и Ираном характеризовались многогранным сотрудничеством (хотя в основном скрытым и часто отрицаемым), которое оба государства рассматривали как отвечающее их национальным интересам. Первые постоянные израильские дипломаты появились в Иране в конце 1950-х годов, причем многие из них были иранскими евреями. А Иран признал Израиль де-факто, вскоре после Турции.

Израиль в 1948 году

Позиция Израиля основывалась на "доктрине периферии" премьер-министра Давида Бен-Гуриона, и отдавала приоритет прочным отношениям с Ираном, Турцией и Эфиопией как стратегии баланса сил против арабского мира.

И среди этих потенциальных союзников Иран Мохаммеда Реза-шаха Пехлеви занимал почетное место, учитывая его многочисленные пересекающиеся геополитические интересы с Израилем. И Иран и Израиль опасались советского влияния и воинствующего панарабизма, знамя которого поднимал с середины 1950-х до конца 1960-х годов президент Египта Гамаль Абдель Насер.

Как заявил Бен-Гурион в Кнессете в октябре 1960 года: "Эта дружба между Израилем и Ираном существует и является прочной, поскольку она основана на взаимных выгодах, которые обе страны получают от своего сотрудничества".

Тогда Израиль обучал иранских сельскохозяйственных экспертов, помогал создавать и обучать иранские вооруженные силы, а иранский шах платил Израилю нефтью. Обе страны после Шестидневной войны в июне 1967 года даже построили трубопровод Эйлат-Ашкелон, соединяющий Красное море и Средиземное море. Кроме этого Пехлеви надеялся улучшить отношения с Вашингтоном и превратить Иран в современную, технологически продвинутую страну. А Иран тогда был домом для второй по величине еврейской общины за пределами Израиля.

Когда Иран стал врагом Израиля

Эта идиллия прекратилась в 1979 году после Исламской революции и образованием Исламской Республики во главе с ранее изгнанным шиитским богословом аятоллой Хомейни. Тот с 1960-х использовал отношения шаха с Израилем и США как козырную карту, чтобы дискредитировать Пехлеви внутри страны и подорвать его легитимность. Он заявлял, что шах позволил Израилю "пустить корни" в Иране, что якобы угрожало независимости Ирана. По его мнению, США были "Большим Сатаной", а Израиль, соответственно, "Маленьким Сатаной".

Шах Пехлеви с семьей Фото: Wikipedia

Прозападная политика Пехлеви и его иногда авторитарная политика привела к протестам, шаху пришлось бежать из страны. Он надеялся вернуться, но не получил поддержки от Запада и через год умер от рака. А в Иране воцарились исламские фундаменталисты.

Иран до 1979 года

Но даже после Исламской революции тайная политика Хомейни отличалась от публичной. Иронично, но, отрицая право Израиля на существование, Иран принял от него помощь в войне против Ирака Саддама Хусейна в 1980-х. Обеими странами двигал прагматизм: Израиль верил, что режим Хомейни не вечен и отношения с Ираном можно возобновить, а режим стремился сохранить себя любой ценой и "Маленький Сатана" казался меньшим злом, чем, например США.

Но в итоге все пришло к тем отношениям, которые мы видим сейчас. Иран после распада СССР и свержения режима Саддама Хусейна в Ираке значительно ускорился в своей оппозиции Израилю. Тегеран критикует Израиль за "оккупацию палестинских территорий", развивал прокси в виде ливанской Хезболлы, йеменских хуситов и ХАМАС в Палестине, расширял свое влияние и упорно развивал свою ядерную программу. Иронично, но ее создал шах в 1950-х при поддержке США. В итоге Иран стал частью современной "Оси зла" в компании России и КНДР.

Будущее Израиля и Ирана

Израиль в июне 2025 года воспользовался "окном возможностей", когда Иран остался практически один. Созданные им прокси – беспомощны, благодаря ударам Израиля и США, Россия увязла в войне с Украиной и, хотя осуждает атаки Израиля на Иран, ясно, что на помощь ему не придет. Цель Израиля снести режим, который в бункерах упорно создает ядерную бомбу. Или создать предпосылки для того, чтобы иранцы, утомленные радикальной политикой, сделали это сами, как уже пытались несколько раз.

Объект Фордо, где Тегеран вероятно создает ядерное оружие Фото: MAXAR

Но при этом будущее Ирана туманно, а среди вероятных вариантов можно выделить шесть сценариев.

Аятолла Хаменеи, верховный лидер Ирана Фото: Getty Images

Первый сценарий приводит к тому, что режим верховного лидера Ирана Хаменеи переживет войну, и они соглашаются на сделку с США. Поддержки антиизраильских группировок вроде ХАМАС опасаться не стоит, денег и возможностей их финансировать у Ирана больше нет. В обмен на отказ от ядерного оружия США снимают санкции с Ирана, режим выживает, хотя и представляет собой лишь тень прежнего.

приводит к тому, что режим верховного лидера Ирана Хаменеи переживет войну, и они соглашаются на сделку с США. Поддержки антиизраильских группировок вроде ХАМАС опасаться не стоит, денег и возможностей их финансировать у Ирана больше нет. В обмен на отказ от ядерного оружия США снимают санкции с Ирана, режим выживает, хотя и представляет собой лишь тень прежнего. Сценарий второй предполагает, что иранский режим рухнет. Хаменеи и остатки верхушки бегут в Россию, дополняя компанию беглых политиков вроде Виктора Януковича и Башара Асада и оплачивая свою безопасность ворованными деньгами.

предполагает, что иранский режим рухнет. Хаменеи и остатки верхушки бегут в Россию, дополняя компанию беглых политиков вроде Виктора Януковича и Башара Асада и оплачивая свою безопасность ворованными деньгами. Третий сценарий : иранский режим разрушен, Хаменеи мертв, остатки радикальных исламистов провозглашают себя последователями аятоллы и продолжают нести знамя теократического правления. Репрессии против инакомыслящих усиливаются.

: иранский режим разрушен, Хаменеи мертв, остатки радикальных исламистов провозглашают себя последователями аятоллы и продолжают нести знамя теократического правления. Репрессии против инакомыслящих усиливаются. Четвертый сценарий предполагает, что радикальных исламистов сносит народный гнев и главой нового Ирана становится некий лидер, или лидеры, о которых мы пока ничего не знаем. Иран переживает ренессанс, как в начале ХХ века.

предполагает, что радикальных исламистов сносит народный гнев и главой нового Ирана становится некий лидер, или лидеры, о которых мы пока ничего не знаем. Иран переживает ренессанс, как в начале ХХ века. По пятому сценарию в Иран возвращается сын покойного шаха Пехлеви, становится лицом оппозиции и избирается новым лидером Ирана. В Иране сильны монархические настроения, а сам Реза Пехлеви называет себя верующим мусульманином-шиитом, но при этом светским демократичным лидером. В пользу его симпатий к Израилю говорит тот факт, что одна из его дочерей, принцесса Иман, вышла замуж за еврея. А сам Реза после начала операции Израиля призвал иранцев к неповиновению и свержению режима Али Хаменеи.

в Иран возвращается сын покойного шаха Пехлеви, становится лицом оппозиции и избирается новым лидером Ирана. В Иране сильны монархические настроения, а сам Реза Пехлеви называет себя верующим мусульманином-шиитом, но при этом светским демократичным лидером. В пользу его симпатий к Израилю говорит тот факт, что одна из его дочерей, принцесса Иман, вышла замуж за еврея. А сам Реза после начала операции Израиля призвал иранцев к неповиновению и свержению режима Али Хаменеи. Шестой сценарий самый мрачный: никому не удается стать явным лидером и Иран охватит хаотичная гражданская война и дробление на малоуправляемые регионы, как произошло с Ливией после свержения Муаммара Каддафи.

Конфликт между Ираном и Израилем

Главный вопрос, что будет при любом из этих сценариев делать Израиль и США. При позитивном исходе – вероятно, возродятся отношения, что были до Исламской революции. Но остается вопрос, сохранит ли при каждом их этих исходов Иран свою ядерную программу и что с этим будет делать Израиль. Пока США отвергает планы Иерусалима ликвидировать Хаменеи и предоставить бомбы, которыми можно раз и навсегда уничтожить подземные ядерные заводы Ирана.

Напомним, ранее Фокус писал о топ-6 ядерных объектов Ирана.

А 17 июня президент США Дональд Трамп досрочно покинул саммит "Большой семерки" и заявил, что "все должны немедленно эвакуироваться" из столицы Ирана — города Тегеран. По его словам, власти Ирана должны были подписать "ядерную сделку", но не сделали этого.