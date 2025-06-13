Куда Израиль ударит следующим: топ-6 ядерных объектов Ирана

Израиль начал наносить авиаудары по Ирану в ночь на 13 июня. Атакованы были прежде всего высокопоставленные генералы и ученые-атомщики, а также объекты иранской ядерной программы. Теперь в мире гадают, какая цель станет следующей.

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Масштабы разрушений в Иране пока неясны. Более того, Израиль продолжает свои атаки. Но уже сейчас можно предположить, какие ядерные объекты являются потенциальной целью, пишет NZZ.

Спутниковые снимки датируются периодом с января по апрель 2025 года и показывают объекты до израильских атак. Некоторые из них уже были атакованы Израилем.

Натанз

Ядерный объект в Натанзе является центральным элементом ядерной программы Ирана. Размещен он глубоко под землей. Именно там находятся центрифуги, используемые для обогащения урана. Природный уран содержит всего 0,7 процента делящегося изотопа урана-235. Для работы ядерного реактора содержание урана-235 должно быть обогащено до 3-5 процентов. Однако в действительности Иран обладает более чем 400 килограммами урана, обогащенного до 60 процентов. Этот высокообогащенный уран практически не имеет гражданского применения.

Подземный объект в Натанзе Фото: MAXAR

Видеоролики, размещенные в социальных сетях, показывают черный дым, поднимающийся над объектом. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило, что Натанз был целью израильской атаки.

Арак

Неподалеку от города Арак находится тяжеловодный реактор, обозначенный как IR-40. В отличие от легководного реактора, он охлаждается и замедляется тяжелой водой (D2O). Преимущество в том, что тяжеловодные реакторы могут работать на природном уране. Однако для этого требуется производство большого количества тяжелой воды, что также происходит в Араке.

Ядерный объект в Араке Фото: The Times of Israel

По данным иранских источников, атаке подвергся объект тяжеловодного реактора. Это пока не подтверждено независимыми источниками.

Парчин

На территории военной базы Парчин, в 30 километрах к юго-востоку от Тегерана, предположительно находится секретный объект по разработке ядерного оружия. В октябре 2024 года Израиль уже атаковал здание на военном объекте с помощью беспилотников.

Ядерный объект в Парчине Фото: Al Arabiya

По данным иранских источников, военный комплекс подвергся нападению. Это пока не подтверждено независимыми источниками.

Фордо

Ядерный объект Фордо, как и в Натанзе, используется для обогащения урана и находится под землей. Объект начал работу в 2011 году. С 2021 года он производит уран, обогащенный до 20 процентов, якобы для медицинских целей. Однако в 2023 году МАГАТЭ подтвердило, что обнаружило в Фордо частицы урана, обогащенные до 83,7 процента.

Подземный ядерный объект в Фордо Фото: MAXAR

По словам главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, объект пока не был атакован.

Исфахан

Научное сердце ядерной программы Ирана бьется в Исфахане. Здесь находится исследовательский центр с несколькими небольшими исследовательскими реакторами. В Исфахане производится газообразный гексафторид урана, который затем обогащается в Натанзе и Фордо. Здесь также находится завод по производству топливных стержней.

Исследовательский центр в Исфахане Фото: Al Arabiya

По словам руководителя МАГАТЭ Гросси, объект пока не был атакован.

Бушир

В Бушире находится единственная атомная электростанция Ирана. Это легководный реактор, изначально предполагалось, что его построят западногерманские компании. Однако строительство было остановлено Иранской революцией в 1979 году. Станция была завершена только при поддержке России. АЭС вырабатывает электроэнергию с 2011 года. Первоначально были опасения, что Иран может извлечь оружейный плутоний из отработанных топливных стержней. Однако эксперты считают риск распространения низким.

Атомная электростанция в Бушире Фото: Al Arabiya

По словам руководителя МАГАТЭ Гросси, объект пока не был атакован.

Фокус писал об израильской операции "Народ как лев" и рассказывал, что в результате атак израильских сил были ликвидированы по меньшей мере 20 высокопоставленных иранских командиров, включая командующего КСИР Хосейна Салами и командующего Аэрокосмическими силами Амира Али Хаджизаде.

Напомним, ранее Иран сообщил, что в случае эскалации конфликта, нанесет удар по военным базам США по всему Ближнему Востоку, а это Иордания, Катар, ОАЭ и даже остров Диего-Гарсия в Индийском океане.