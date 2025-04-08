Войны США с Ираном не избежать: кто пострадает, а кто победит, если Трамп начнет атаку

Трамп заявляет, что Ирану грозят "небывалые" бомбардировки, а в Тегеране обещают ударить по всем военным базам США в регионе и даже по острову Диего-Гарсия в Индийском океане, где Штаты прячут свои самолеты-невидимки. Почему война против Ирана не будет такой легкой, как считает Дональд Трамп — Фокус изучил мнения мировых СМИ.

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Дональд Трамп заявил, что США проведут прямые переговоры с Ираном в эту субботу, 12 апреля, и предупредил Тегеран, что он окажется в "большой опасности", если переговоры провалятся. А тем временем у берегов Ирана скоро будет два американских авианосца: туда из Индийского океана отправился еще и USS Carl Vinson, который присоединится к авианосцу USS Harry S. Truman.

Фокус постарался разобраться, насколько разрушительной будет война США против Ирана и что получит победитель.

По оценкам американской разведки, война между Ираном и США, вероятно, случится еще в первой половине 2025 года. И, судя по обещаниям Дональда Трампа и официального Тегерана, "в огне" окажется весь ближневосточный регион. Напряженность между США и Ираном растет без каких-либо признаков переговоров по ядерной программе Ирана.

Дональд Трамп заявил: "Если они не заключат сделку, будут бомбардировки. Это будут бомбардировки, подобных которым они никогда раньше не видели" Фото: Getty Images

Война США с Ираном может начаться в любой момент

О том, что США собираются воевать с Ираном, президент США Дональд Трамп заявил в интервью NBC News.

"Если они не заключат сделку, будут бомбардировки. Это будут бомбардировки, подобных которым они никогда раньше не видели", — сказал он. Он также пригрозил тем, что он назвал "вторичными пошлинами" против стран, которые ведут бизнес с Тегераном, а это, среди прочих, Россия и Индия.

США, как и ЕС, уверены, что Иран на полпути к созданию ядерного оружия: существенно расширил производство высокообогащенного урана и явно недоговаривает, когда утверждает, что это только для мирных целей. Ядерное соглашение 2015 года между Ираном и мировыми державами ограничило ядерный проект Ирана в обмен на смягчение экономических санкций. Президент Дональд Трамп вывел США из сделки в 2018 году, и с тех пор Иран игнорирует ограничения на обогащение урана.

Иранские ракеты Фото: DW

Но в Европе боевой запал Трампа не разделяют, будучи уверенными, что сперва нужно попытаться договориться.

"В случае неудачи военная конфронтация, по-видимому, почти неизбежна. Наша уверенность и наши убеждения остаются неизменными. Иран никогда не должен получить ядерное оружие. Наш приоритет — достичь соглашения, которое проверяемым и долгосрочным образом ограничит иранскую ядерную программу", — заявлял министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Трамп поставил Ирану крайний срок: к концу мая Тегеран должен демонтировать ключевые компоненты своей ядерной программы и вновь принять инспекторов, высланных в 2023 году. Если Иран откажется, последуют авиаудары. Но Иран считает, что только их таинственные манипуляции с обогащением урана и потенциальное создание ядерной бомбы — единственное, что сдерживает США. А потому ответил угрозами.

Аналитики утверждают, что война между США и Ираном начнется в 2025 году

"Если Америка или Израиль будут бомбить Иран под ядерным предлогом, Иран будет вынужден перейти к производству атомной бомбы", — заявил советник Али Лариджани, в очередной раз повторив, что ядерная программа Ирана преследует исключительно мирные цели.

Завод по переработке урана в Иране Фото: Иран.ру

Свой ответ официальный Тегеран отправил через Оман, заявив, что его политика заключается в том, чтобы не вступать в прямые переговоры с Соединенными Штатами, пока Иран находится под "максимальным давлением и военными угрозами". Иран даже пожаловался в ООН на "безрассудные и агрессивные" высказывания президента США Дональда Трампа, назвав их "вопиющим нарушением международного права".

Президент Ирана Масуд Пезешкиан повторил, что непрямые переговоры все еще могут продолжаться.

А спикер иранского парламента Мохаммад Галибаф высказался куда радикальней: "Если американцы нападут на святость Ирана, весь регион взорвется, как искра на складе боеприпасов".

Как будет выглядеть война Ирана и США

Скорей всего, схватка Вашингтона и Тегерана будет войной бомбардировок, истребителей и беспилотников, а не наземной операцией.

Запуск иранских дронов Фото: iranwire.com

Командование ВВС США подтвердило, что развернуло контингент бомбардировщиков-невидимок B-2 Spirit на Диего-Гарсия, островной базе ВМС в Индийском океане (недалеко от знаменитых Мальдивских островов). B-2 может нести самые большие противобункерные боеприпасы Пентагона, которые, как считается, способны проникать в подземные ядерные объекты Ирана, а также высокоточные боеприпасы и ядерное оружие.

Американские самолеты на острове Диего-Гарсия Фото: militarytimes.com

Но Иран заявил, что и остров Диего-Гарсия и прочие базы США также находятся под прицелом.

"У американцев 10 баз в регионе, особенно вокруг Ирана. Это означает, что они сидят в стеклянном доме, а когда человек сидит в стеклянном доме, он не бросает камни в других", — сообщил Амир Али Хаджизаде, командующий аэрокосмическим подразделением Корпуса стражей исламской революции.

Амир Али Хаджизаде заявил, что США не стоит "бросать камни, сидя в стеклянном доме"

Опасность в том, что большинство баз США используются совместно, например, ВВС стран, в которых они размещены, а также армиями Великобритании и Франции. И если Иран начнет наносить удары своими ракетами и беспилотниками, то пострадают солдаты и других стран, что сделает войну США против Ирана не только их личным конфликтом, который, к слову, тянется с 1970-х.

Политологи неоднократно пытались выяснить, в чем суть противостояния Ирана и США и, скорей всего, это полное нежелание изменить отношения на дипломатическом уровне. Иран опирается на свои национальные и религиозные традиции и считает себя бросающим вызов внешним угнетателям, главная среди которых Америка. В то время как Соединенные Штаты воспринимают Иран как террористическую угрозу и часть "оси зла", как высказался Джордж Буш-младший в 2002 году. Эти два нарратива взаимодействуют и подпитывают друг друга.

Насколько иранские беспилотники будет эффективны – неясно, вероятно, американские истребители успеют их сбить на подлетах к базам, но тут дело в количестве и стремительности атаки. К тому же никто не знает, сколько дронов-камикадзе Тегеран может поднять в воздух одновременно.

Иранские дроны в подземном бункере Фото: zuma press

И всегда есть опасность терактов и никто не знает, сколько этнических иранцев и сочувствующих им мусульман-шиитов начнут мстить после призыва из Тегерана и где именно произойдут теракты.

Что может стать целями США в Иране

Потенциально целями США в Иране могут стать нефтеперерабатывающие заводы, порты, военные базы, стартовые площадки ракет и главное — центры обогащения урана в Фордо и Натанзе, которые находятся глубоко под землей под слоями скальной породы и бетона.

Центр обогащения урана в Фордо, Иран Фото: Скриншот

Целями также могли бы стать подземные бункеры, которые иранское телевидение недавно демонстрировало в соцсетях.

Подземные бункеры Ирана с ракетами, нацеленными на базы США

Но даже лучшие разведки Израиля и США не могут дать точный ответ, насколько эффективными будут бомбежки и где именно находится часть военных объектов. На картах 2024 года часть потенциальных целей указана, но Иран явно построил больше своих тайных убежищ.

Целями США в Иране могут стать нефтеперерабатывающие заводы, порты, военные базы, стартовые площадки ракет и главное — центры обогащения урана Фото: Фокус

Иран дал понять, что нацелился на базы США

А тем временем СМИ Ирана опубликовали подробный список тех самых баз, на которые нацелены их ракеты, уточнив, что "в Западной Азии находится более 60 американских военных баз, гарнизонов или объектов совместного пользования" и определив ключевые цели.

Иран упомянул авиабазу Аль-Удейд (Катар), которая является крупнейшей военной базой США в Западной Азии и важнейшим узлом для воздушных операций по всему региону, в том числе в Ираке и Сирии. Контингент — около 10 тысяч солдат армии США. Впрочем, там размещаются ВВС Катара и Великобритании тоже. Но что самое важное, здесь также располагается передовой штаб Центрального командования США (CENTCOM), одного из одиннадцати объединенных боевых командований Министерства обороны США.

В Западной Азии находится более 60 американских военных баз Фото: Фокус

Военно-воздушная база США на острове Диего-Гарсия уже использовалась американской авиацией при налетах на Афганистан и Ирак Фото: Фокус

Также у США есть базы в ОАЭ; базы в Бахрейне, где находится штаб-квартира Центрального командования Военно-морских сил США (NAVCENT) и Пятого флота США; базы на Кипре, Иордании и Кувейте, Ираке и, конечно, база на острове Диего-Гарсия в Индийском океане на архипелаге Чагос.

База на острове Диего-Гарсия в архипелаге Чагос Фото: Asian Military Review

"Хотя ВМС США являются грозным противником в наступательном и оборонительном плане, в Персидском заливе они не могут сравниться с колоссальным арсеналом современных противокорабельных ракет Ирана", — говорится в материале, где отдельно подчеркивается, что американские авианосцы больше не представляют угрозы, как в первые годы существования Исламской Республики, а скорее "являются возможностью для ответных действий".

Диего-Гарсия в материале уделили особое внимание, отметив, что Иран обладает достаточным вооружением для атаки, например, новыми версиями ракеты "Хорремшехр" средней дальности и беспилотниками-камикадзе "Шахед-136Б" с дальностью полета 4000 км.

"Также существует возможность запуска других беспилотников и ракет, имеющих несколько меньшую дальность, чем упомянутые, с различных военных кораблей", — скромно отмечается в статье, которая резюмируется утверждением, что все эти военные объекты США находятся в зоне досягаемости практически всех иранских ракет и беспилотников в случае какой-либо "безрассудной военной авантюры США против Исламской Республики".

Будет ли вообще война США с Ираном

Часть аналитиков склоняется к тому, что Дональду Трампу нужна победоносная война, его собственная "Буря в пустыне", которая впишет его в историю, и потому войны с Ираном не избежать.

Но некоторые уверены, что администрация Белого дома может не захотеть ввязываться в длительный военный конфликт, который может еще больше подорвать экономическую стабильность США. Тем более на фоне торговой войны с тарифами, которую президент США объявил всему миру и даже острову с пингвинами.

Войны порой приводили к краткосрочному экономическому росту, в первую очередь за счет военного производства. Однако этот рост часто обходится дорого, поскольку войны приводят к огромным государственным расходам, что увеличивает государственный долг и в долгосрочной перспективе экономические и социальные издержки несет американский народ.

И у Вашингтона, и у Тегерана есть причины избегать прямого конфликта: США опасаются экономических последствий региональной дестабилизации, в то время как Иран понимает, что война может угрожать стабильности его правительства.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что, начав войну с Ираном, Дональд Трамп подставит под удар и Великобританию. В Тегеране предупредили, что под ответный удар могут попасть острова Чагос, входящие в состав Великобритании в Индийском океане, где дислоцируются и британские военнослужащие.