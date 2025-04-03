Живут только пингвины: новые пошлины Трампа касаются нескольких почти необитаемых островов

Президент США Дональд Трамп 2 апреля ввел широкомасштабные пошлины против многих стран мира. Они коснулись несколько в основном безлюдных территорий, где практически нет никакой торговли.

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Об этом сообщает Politico.

Издание отмечает, что в список вошли острова Херд и Макдональд — эти территории расположены в Индийском океане между Африкой и Антарктидой и принадлежат Австралии. Они не ощутят на себе влияние пошлины, поскольку оба острова считаются необитаемыми. На островах обитает большая популяция пингвинов, и правительство Австралии определяет их как "одну из наименее затронутых антропогенным воздействием территорий в мире".

Херд и Макдональд

В список также вошли небольшой остров Норфолк в южной части Тихого океана и незаселенное место в Северном Ледовитом океане под названием Ян-Маен, часть норвежской территории вместе с островами Шпицберген недалеко от Северного полюса.

Шпицберген

"Я не совсем уверен, что остров Норфолк является торговым конкурентом гигантской экономики Соединенных Штатов, но это просто показывает и подтверждает тот факт, что ни одна территория не имеет исключения", — заявил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе.

Остров Норфолк

Население Шпицбергена составляет чуть менее 3000 человек. Остров Ян-Маен считается необитаемым — там находятся только 18 человек, которые временно работают там в военной и метеорологической службе Норвегии.

С тарифами столкнется также остров Токелау вблизи Новой Зеландии. Там проживает менее 2000 человек.

Остров Токелау

Кроме этого, в списке оказалась Британская территория в Индийском океане — группа почти необитаемых островов без постоянного населения. Исключение составляет лишь совместная военная база США и Великобритании на острове Диего-Гарсия.

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал указ о введении "взаимных пошлин" для государств всего мира. Об этом он объявил во время своей речи, показав соответствующую таблицу с размерами взаимных тарифов.

На новые пошлины отреагировала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам,"последствия будут ужасными для миллионов людей во всем мире", а особенно для тех стран, для которых ввели большие пошлины. Цены почти сразу вырастут на многие продукты.