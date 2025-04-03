Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Экономика

Трамп ввел "взаимные пошлины" для государств по всему миру: сколько будет платить Украина

Трамп с таблицей "взаимных пошлин"
Фото: Відкриті джерела | Трамп с таблицей "взаимных пошлин"

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении "взаимных пошлин" для государств всего мира, в результате чего фьючерсы на американские акции резко снизились.

Related video

Об этом заявил сам Трамп во время своей речи и показав соответствующую таблицу с размерами взаимных тарифов.

Таблица "взаимных пошлин" Fullscreen
Таблица "взаимных пошлин"
Фото: Відкриті джерела
Таблица "взаимных пошлин" Fullscreen
Таблица "взаимных пошлин"
Фото: Відкриті джерела
Таблица "взаимных пошлин" Fullscreen
Таблица "взаимных пошлин"
Фото: Відкриті джерела
Таблица "взаимных пошлин" Fullscreen
Таблица "взаимных пошлин"
Фото: Відкриті джерела

"2 апреля 2025 года запомнят как день возрождения промышленности США, возвращения судьбы Америки и начала ее нового богатства", — заявил Трамп.

По его словам, некоторые государства, в частности Таиланд, Индия, Вьетнам, ведут несправедливую тарифную политику и налоговые режимы в отношении американских товаров. В качестве ответа на это для 60 "крупнейших нарушителей" администрация Трампа ввела высокие пошлины, среди них:

  • Китай — 34%;
  • ЕС — 20%;
  • Вьетнам — 46%;
  • Тайвань — 32%;
  • Япония — 24%;
  • Южная Корея — 25%;
  • Таиланд — 36%;
  • Швейцария — 31%;
  • Индонезия — 32%;
  • Малайзия — 24%;
  • Камбоджа — 49%;
  • Южная Африка — 30%;
  • Бангладеш — 34%;
  • Пакистан — 29%;
  • Шри-Ланка — 44%.

Какие пошлины Трамп установил для Украины

Как следует из таблицы "взаимных тарифов" для украинских товаров Трамп установил пошлину в размере 10%.

"Для Украины тоже будет пошлина. Как для всех: 10%", — подчеркнул народный депутат Украины Ярослав Железняк.

Взаимные тарифы вступят в силу 9 апреля, а минимальный базовый тариф 10% все страны начнут платить с 5 апреля.

По словам Трампа, полученные деньги от пошлин будут направлены на снижение налогов, погашение внешнего долга, и все это произойдет "очень быстро".

России нет в таблице "взаимных пошлин" Трампа

Из обнародованной таблицы "взаимных пошлин" пока непонятно, установил ли Трамп тарифы на импорт товаров из Российской Федерации, ведь ее нет в перечне.

Как отреагировал рынок на указ Трампа о "взаимных пошлинах"

Как пишет CNN, фондовые фьючерсы в США показали значительное падение после заявления Трампа о введении новых импортных пошлин, в частности:

  • Dow Jones Industrial Average — снижение на 256 пунктов (0,61%);
  • S&P 500 — падение на 1,69%;
  • Nasdaq 100 — уменьшение на 2,54%.

Биржевые фонды (ETF), отслеживающие основные рыночные индексы, также зафиксировали снижение:

  • ETF Dow Jones — минус 1,1%;
  • ETF S&P 500 — минус 2,2%;
  • ETF Nasdaq 100 — минус 3%.

Кроме того, на товарных рынках зафиксирован резкий рост цен на золото.

Напомним, 2 апреля агентство Bloomberg сообщало, что Трамп объявит самые жесткие пошлины за 100 лет.

Фокус также писал о том, что Евросоюз готовит ответ на пошлины Трампа. Под удар могут попасть ряд техногигантов: Google, Meta, Apple и другие.