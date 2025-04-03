Трамп ввел "взаимные пошлины" для государств по всему миру: сколько будет платить Украина

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении "взаимных пошлин" для государств всего мира, в результате чего фьючерсы на американские акции резко снизились.

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Об этом заявил сам Трамп во время своей речи и показав соответствующую таблицу с размерами взаимных тарифов.

Таблица "взаимных пошлин" Фото: Відкриті джерела

Таблица "взаимных пошлин" Фото: Відкриті джерела

Таблица "взаимных пошлин" Фото: Відкриті джерела

Таблица "взаимных пошлин" Фото: Відкриті джерела

"2 апреля 2025 года запомнят как день возрождения промышленности США, возвращения судьбы Америки и начала ее нового богатства", — заявил Трамп.

По его словам, некоторые государства, в частности Таиланд, Индия, Вьетнам, ведут несправедливую тарифную политику и налоговые режимы в отношении американских товаров. В качестве ответа на это для 60 "крупнейших нарушителей" администрация Трампа ввела высокие пошлины, среди них:

Китай — 34%;

ЕС — 20%;

Вьетнам — 46%;

Тайвань — 32%;

Япония — 24%;

Южная Корея — 25%;

Таиланд — 36%;

Швейцария — 31%;

Индонезия — 32%;

Малайзия — 24%;

Камбоджа — 49%;

Южная Африка — 30%;

Бангладеш — 34%;

Пакистан — 29%;

Шри-Ланка — 44%.

Какие пошлины Трамп установил для Украины

Как следует из таблицы "взаимных тарифов" для украинских товаров Трамп установил пошлину в размере 10%.

"Для Украины тоже будет пошлина. Как для всех: 10%", — подчеркнул народный депутат Украины Ярослав Железняк.

Взаимные тарифы вступят в силу 9 апреля, а минимальный базовый тариф 10% все страны начнут платить с 5 апреля.

По словам Трампа, полученные деньги от пошлин будут направлены на снижение налогов, погашение внешнего долга, и все это произойдет "очень быстро".

России нет в таблице "взаимных пошлин" Трампа

Из обнародованной таблицы "взаимных пошлин" пока непонятно, установил ли Трамп тарифы на импорт товаров из Российской Федерации, ведь ее нет в перечне.

Как отреагировал рынок на указ Трампа о "взаимных пошлинах"

Как пишет CNN, фондовые фьючерсы в США показали значительное падение после заявления Трампа о введении новых импортных пошлин, в частности:

Dow Jones Industrial Average — снижение на 256 пунктов (0,61%);

S&P 500 — падение на 1,69%;

Nasdaq 100 — уменьшение на 2,54%.

Биржевые фонды (ETF), отслеживающие основные рыночные индексы, также зафиксировали снижение:

ETF Dow Jones — минус 1,1%;

ETF S&P 500 — минус 2,2%;

ETF Nasdaq 100 — минус 3%.

Кроме того, на товарных рынках зафиксирован резкий рост цен на золото.

Напомним, 2 апреля агентство Bloomberg сообщало, что Трамп объявит самые жесткие пошлины за 100 лет.

Фокус также писал о том, что Евросоюз готовит ответ на пошлины Трампа. Под удар могут попасть ряд техногигантов: Google, Meta, Apple и другие.