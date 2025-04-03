Трамп ввел "взаимные пошлины" для государств по всему миру: сколько будет платить Украина
Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении "взаимных пошлин" для государств всего мира, в результате чего фьючерсы на американские акции резко снизились.
Об этом заявил сам Трамп во время своей речи и показав соответствующую таблицу с размерами взаимных тарифов.
"2 апреля 2025 года запомнят как день возрождения промышленности США, возвращения судьбы Америки и начала ее нового богатства", — заявил Трамп.
По его словам, некоторые государства, в частности Таиланд, Индия, Вьетнам, ведут несправедливую тарифную политику и налоговые режимы в отношении американских товаров. В качестве ответа на это для 60 "крупнейших нарушителей" администрация Трампа ввела высокие пошлины, среди них:
- Китай — 34%;
- ЕС — 20%;
- Вьетнам — 46%;
- Тайвань — 32%;
- Япония — 24%;
- Южная Корея — 25%;
- Таиланд — 36%;
- Швейцария — 31%;
- Индонезия — 32%;
- Малайзия — 24%;
- Камбоджа — 49%;
- Южная Африка — 30%;
- Бангладеш — 34%;
- Пакистан — 29%;
- Шри-Ланка — 44%.
Какие пошлины Трамп установил для Украины
Как следует из таблицы "взаимных тарифов" для украинских товаров Трамп установил пошлину в размере 10%.
"Для Украины тоже будет пошлина. Как для всех: 10%", — подчеркнул народный депутат Украины Ярослав Железняк.
Взаимные тарифы вступят в силу 9 апреля, а минимальный базовый тариф 10% все страны начнут платить с 5 апреля.
По словам Трампа, полученные деньги от пошлин будут направлены на снижение налогов, погашение внешнего долга, и все это произойдет "очень быстро".
России нет в таблице "взаимных пошлин" Трампа
Из обнародованной таблицы "взаимных пошлин" пока непонятно, установил ли Трамп тарифы на импорт товаров из Российской Федерации, ведь ее нет в перечне.
Как отреагировал рынок на указ Трампа о "взаимных пошлинах"
Как пишет CNN, фондовые фьючерсы в США показали значительное падение после заявления Трампа о введении новых импортных пошлин, в частности:
- Dow Jones Industrial Average — снижение на 256 пунктов (0,61%);
- S&P 500 — падение на 1,69%;
- Nasdaq 100 — уменьшение на 2,54%.
Биржевые фонды (ETF), отслеживающие основные рыночные индексы, также зафиксировали снижение:
- ETF Dow Jones — минус 1,1%;
- ETF S&P 500 — минус 2,2%;
- ETF Nasdaq 100 — минус 3%.
Кроме того, на товарных рынках зафиксирован резкий рост цен на золото.
Напомним, 2 апреля агентство Bloomberg сообщало, что Трамп объявит самые жесткие пошлины за 100 лет.
Фокус также писал о том, что Евросоюз готовит ответ на пошлины Трампа. Под удар могут попасть ряд техногигантов: Google, Meta, Apple и другие.