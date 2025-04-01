Ограничат Google и Meta: ЕС готовится к контрудару из-за тарифной войны Трампа

Европейский Союз готовит контрмеры в ответ на тотальное повышение тарифов, которое президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп может ввести со 2 апреля. От этих контрмер пострадают люди, которые пользуются услугами техногигантов Google, Meta, Apple.

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О возможном ответе ЕС и тарифной войне Трампа написало издание Politico.

Чиновники ЕС ищут решение, которое стало бы адекватным ответом на поведение США. В связи с этим могут наложить ограничения на деятельность двух отраслей экономики — Big Tech и банковское дело, написало Politico. В статье перечислили названия сервисов, которые могут попасть под удар:

Big Tech — поисковая система Google, социальная сеть X, сеть Facebook от Meta, интернет-магазин Amazon;

банки — JP Morgan, Bank of America.

Politico рассказало о двух основных путях, которыми европейцы могут повлиять на техногиганты и другие компании США.

Первый путь — ЕС применит действующие правила работы компаний из США. Например, усилят регулирование Big Tech (для Meta и Apple), увеличат налоги для банков, притормозят оформление новых лицензий на деятельность в Европе, ограничат государственные контракты.

Второй путь Politico назвало "базукой". Речь идет о специальных "Инструментах для борьбы с принуждением". Если ЕС применит этот инструмент, для европейцев полностью перекроют X, ограничат права на интеллектуальную собственность для компаний США, запретят инвестировать в ЕС. Чтобы принять такие решения, понадобится поддержка 15 из 27 членов сообщества. При этом политики понимают, что ЕС может стать хуже от собственных же ограничений, написало издание.

"Наши экономики настолько переплетены, что даже если вы введете тарифы или любые другие меры в отношении услуг, вы нанесете ущерб своим собственным интересам", — привели журналисты слова представителя группы BusinessEurope Луиса Сантоса.

В статье напомнили о планах Дональда Трампа, который сначала говорил о повышении пошлин только на некоторых производителей в ЕС, а затем заявил о всеобъемлющем поднятии тарифов. В связи с этим страны Европы получат проблемы, поскольку они имеют минимальный профицит торгового баланса: экспортируют в США товаров на 3% больше, чем импортируют услуг. Politico создало инфографику на основе данных Eurostat. Инфографика показывает масштабы зависимости: европейцы поставляют американцам товары (машины, продукты — показано зеленой линией), а взамен получают такие же объемы услуг (красная линия).

Тарифная война Трампа и торговый профицит ЕС Фото: Politico

Тарифная война Трампа — детали

Отметим, президент США Дональд Трамп анонсировал, что 2 апреля состоится большое событие, которое пойдет на пользу американцам. В ряде предыдущих заявлений американский президент предупредил, что планирует поднять тарифы на товары, которые поступают из стран ЕС, а также Канады и других. Под удар может попасть европейская алкогольная продукция: вероятно поднятие тарифов на 200%. Перед этим Белый дом заявил о росте пошлин на автомобили, металлы, продукты питания и тому подобное. Среди прочего, пострадали лесоматериалы из Канады: агентство Bloomberg объяснило, что из-за этого американцы могут ощутить дефицит туалетной бумаги.

Напоминаем, 24 марта издание The Wall Street Journal рассказало об изменениях планов Трампа по тарифной войне.