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Авто

Дональд Трамп вводит огромную пошлину на все импортные автомобили (видео)

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Фото: carscoops.com | Дональд Трамп объявил о введении пошлины на все импортные авто

Пошлина будет распространяться на все авто, которые импортируют в США. Впрочем, предусмотрена скидка при условии наличия в машинах американских компонентов.

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Президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлины в размере 25% на все без исключения импортные автомобили. Указ вступает в силу со 2 апреля, сообщает сайт Carscoops.

Пошлиной облагаются все новые автомобили, которые ввозятся в США из-за рубежа, а также на иностранные компоненты к американским моделям — двигатели, коробки передач, трансмиссию и электронику.

В то же время, президент США уточнил, что в случае если в импортном авто будут детали, изготовленные в Штатах, то их не будут облагать пошлиной, следовательно его ставка будет несколько ниже. В Белом Доме объяснили, что эти детали нужно будет сертифицировать.

Дональд Трамп объяснил свое решение желанием увеличить производство авто на территории США. По его словам, сейчас многие модели собирают в Канаде или Мексике, хотя их ключевые компоненты изготавливают в Штатах и транспортируют в соседние страны.

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Подробно о новых правилах сообщат ближе к дате внедрения пошлины. Дональд Трамп прогнозирует, что они позволят пополнить госбюджет на 100 миллиардов долларов.

Впрочем, автопроизводители не поддерживают такое решение, ведь оно приведет к удорожанию десятков моделей авто (в том числе, и американских марок), а быстро перенести производство на территорию США невозможно.

Топ-менеджеры автоконцернов Ford Motor, General Motors и Stellantis в начале марта встречались с Дональдом Трампом, после чего он принял решение отсрочить введение пошлины до 2 апреля.

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