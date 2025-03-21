На украинском рынке может появиться новый бренд недорогих электрокаров (фото)

Доступные электромобили Leapmotor уже вышли на европейский рынок. В линейке марки есть дешевые городские авто и кроссоверы.

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В Украине планируются продажи доступных электромобилей Leapmotor. Сейчас ведутся переговоры о выходе бренда на наш рынок. Об этом сообщили в украинском представительстве концерна Stellantis на пресс-конференции, которую посетил журналист Фокуса.

Leapmotor T03 Фото: Stellantis

Именно Stellantis является совладельцем Leapmotor и сейчас выводит модели марки на европейский рынок. Мало того, отдельные модели бренда уже собирают на предприятии концерна в польском городе Тихи. Судьба моделей в Украине зависит от изменений в законодательстве, ведь с 2026 года правительство планирует отменить льготы на электромобили.

Leapmotor C10 Фото: Stellantis

На данный момент на европейском рынке представлены две модели марки. Электромобиль Leapmotor T03 — компактное городское авто длиной 3,6 м. Хэтчбек оснащен 94-сильным электромотором, а его запас хода составляет 265 км. Цена составляет 18 900 евро.

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Кроссовер Leapmotor C10 длиной 4,7 м стоит от 36 400 евро. Он предлагается в 218-сильной электрической модификации с запасом хода 420 км и в варианте с бензиновым мотор-генератором, который способен проехать 950 км.

Leapmotor B10 Фото: Stellantis

Вскоре на европейский рынок выйдет компактный 4,5-метровый электрокроссовер Leapmotor B10 стоимостью примерно 30 000 евро. Его запас хода достигнет 600 км.

Между прочим, недавно на украинский рынок вышел дешевый электромобиль Citroen за $8500.

Также Фокус писал, что в Украине появился самый доступный кроссовер Renault.