Stellantis выводит на рынок недорогой электрокроссовер с запасом хода до 600 км (фото)

Компактный городской электрокроссовер Leapmotor B10 предложат в версиях мощностью 180 и 218 сил. Запас хода автомобиля достигнет 600 км.

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Доступный электромобиль Leapmotor B10 готовится к выходу на рынок. В марте продажи компактного кроссовера стартуют в Китае, а до конца года появится и в Европе. Об этом сообщается на сайте Autohome.

Новый Leapmotor B10 выведет на европейский рынок концерн Stellantis, который стал совладельцем китайского бренда. Стартовая цена кроссовера в Европе составит примерно 30 000 евро.

Запас хода электрокара достигнет 600 км Фото: Stellantis

Электромобиль Leapmotor B10 — городской кроссовер С-класса с обтекаемым дизайном. У него плавные обводы кузова, выдвижные дверные ручки, тоненькие фары и фонари.

Важно

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Размеры Leapmotor B10 2025:

длина — 4515 мм;

ширина — 1885 мм;

высота — 1655 мм;

колесная база — 2735 мм;

масса — 1670 кг.

В салоне установили два дисплея Фото: Stellantis

В салоне установили узкий цифровой щиток приборов и большой 14,6-дюймовый тачскрин, а передние кресла разделены высокой консолью. Комплектация включает 18-дюймовые диски и систему полуавтономного движения.

Электрокроссовер будет стоить от 30 000 евро Фото: Stellantis

Электромобиль Leapmotor B10 дебютирует с моторами мощностью 180 и 218 л. с. Запас хода составит от 510 до 600 км. Позже могут добавить гибридную версию с бензиновым мотор-генератором.

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