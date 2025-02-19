Stellantis выводит на рынок недорогой электрокроссовер с запасом хода до 600 км (фото)
Компактный городской электрокроссовер Leapmotor B10 предложат в версиях мощностью 180 и 218 сил. Запас хода автомобиля достигнет 600 км.
Доступный электромобиль Leapmotor B10 готовится к выходу на рынок. В марте продажи компактного кроссовера стартуют в Китае, а до конца года появится и в Европе. Об этом сообщается на сайте Autohome.
Новый Leapmotor B10 выведет на европейский рынок концерн Stellantis, который стал совладельцем китайского бренда. Стартовая цена кроссовера в Европе составит примерно 30 000 евро.
Электромобиль Leapmotor B10 — городской кроссовер С-класса с обтекаемым дизайном. У него плавные обводы кузова, выдвижные дверные ручки, тоненькие фары и фонари.Важно
Размеры Leapmotor B10 2025:
- длина — 4515 мм;
- ширина — 1885 мм;
- высота — 1655 мм;
- колесная база — 2735 мм;
- масса — 1670 кг.
В салоне установили узкий цифровой щиток приборов и большой 14,6-дюймовый тачскрин, а передние кресла разделены высокой консолью. Комплектация включает 18-дюймовые диски и систему полуавтономного движения.
Электромобиль Leapmotor B10 дебютирует с моторами мощностью 180 и 218 л. с. Запас хода составит от 510 до 600 км. Позже могут добавить гибридную версию с бензиновым мотор-генератором.
Кстати, на рынок выводят и электромобиль DS №8 с запасом хода до 750 км.
Также Фокус рассказывал о недорогом 476-сильном электрокроссовере Honda.