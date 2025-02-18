Мощный и доступный: новый электрокроссовер Honda показали до презентации (фото)
Недорогой электрокроссовер Honda S7 дебютирует в 476-сильной полноприводной версии. Он сможет стартовать до сотни за 4,6 с и проезжать до 620 км без подзарядки.
Опубликованы официальные фото Honda S7. Электрический кроссовер вскоре начнут выпускать в Китае на предприятии Dongfeng-Honda. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Именно на китайском рынке дебютирует новая Honda S7. Ее стоимость составит 200 000 юаней ($28 000). Кроссовер станет одной из шести моделей нового электрического семейства Honda Ye.
Электромобиль Honda S7 внешне почти не отличается он прошлогоднего предсерийного концепта. Он отличается рубленым дизайном с выраженным "носом", высокой оконной линией и большим углом наклона задних стоек крыши. Тоненькие фары и фонари соединены диодными полосами. Авто имеет выдвижные дверные ручки, а за доплату получит камеры вместо зеркал.
Габариты Honda S7 2025:
- длина — 4750 мм;
- ширина — 1930 мм;
- высота — 1625 мм;
- колесная база — 2930 мм;
- масса — 2305 кг.
В салоне узкий цифровой щиток приборов расположен очень высоко, а на центральной панели установлен 12,8-дюймовый портретный тачскрин. Разработать мультимедийную систему и технологию полуавтомного движения помогла компания Huawei.
Электрокроссовер Honda S7 дебютирует в полноприводной двухмоторной версии на 476 л. с. Он сможет разгоняться до 100 км/ч за 4,6 с, а его максимальную скорость ограничат на 180 км/ч.
Позже появится заднеприводная 272-сильная версия. Все Honda S7 получат батарею емкостью 90 кВт∙ч, а запас хода достигнет 620 км.
Кстати, недавно на рынок вышел новый кроссовер Honda, подготовленный к бездорожью.
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