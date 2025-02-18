Мощный и доступный: новый электрокроссовер Honda показали до презентации (фото)

Недорогой электрокроссовер Honda S7 дебютирует в 476-сильной полноприводной версии. Он сможет стартовать до сотни за 4,6 с и проезжать до 620 км без подзарядки.

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Опубликованы официальные фото Honda S7. Электрический кроссовер вскоре начнут выпускать в Китае на предприятии Dongfeng-Honda. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Именно на китайском рынке дебютирует новая Honda S7. Ее стоимость составит 200 000 юаней ($28 000). Кроссовер станет одной из шести моделей нового электрического семейства Honda Ye.

Вместо зеркал заднего вида можно будет заказать камеры Фото: Honda

Электромобиль Honda S7 внешне почти не отличается он прошлогоднего предсерийного концепта. Он отличается рубленым дизайном с выраженным "носом", высокой оконной линией и большим углом наклона задних стоек крыши. Тоненькие фары и фонари соединены диодными полосами. Авто имеет выдвижные дверные ручки, а за доплату получит камеры вместо зеркал.

Габариты Honda S7 2025:

длина — 4750 мм;

ширина — 1930 мм;

высота — 1625 мм;

колесная база — 2930 мм;

масса — 2305 кг.

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В салоне узкий цифровой щиток приборов расположен очень высоко, а на центральной панели установлен 12,8-дюймовый портретный тачскрин. Разработать мультимедийную систему и технологию полуавтомного движения помогла компания Huawei.

Программное обеспечение авто разработали в Huawei Фото: Honda

Электрокроссовер Honda S7 дебютирует в полноприводной двухмоторной версии на 476 л. с. Он сможет разгоняться до 100 км/ч за 4,6 с, а его максимальную скорость ограничат на 180 км/ч.

Позже появится заднеприводная 272-сильная версия. Все Honda S7 получат батарею емкостью 90 кВт∙ч, а запас хода достигнет 620 км.

Кстати, недавно на рынок вышел новый кроссовер Honda, подготовленный к бездорожью.

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