Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Мощный и доступный: новый электрокроссовер Honda показали до презентации (фото)

Honda S7, новая Honda S7, кроссовер Honda, электромобиль Honda, электромобиль Honda
Фото: Honda | Электрокроссовер Honda S7 отличается рубленым дизайном

Недорогой электрокроссовер Honda S7 дебютирует в 476-сильной полноприводной версии. Он сможет стартовать до сотни за 4,6 с и проезжать до 620 км без подзарядки.

Related video

Опубликованы официальные фото Honda S7. Электрический кроссовер вскоре начнут выпускать в Китае на предприятии Dongfeng-Honda. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Именно на китайском рынке дебютирует новая Honda S7. Ее стоимость составит 200 000 юаней ($28 000). Кроссовер станет одной из шести моделей нового электрического семейства Honda Ye.

Honda S7 2025, новая Honda S7, кроссовер Honda, электромобиль Honda, электромобиль Honda Fullscreen
Вместо зеркал заднего вида можно будет заказать камеры
Фото: Honda

Электромобиль Honda S7 внешне почти не отличается он прошлогоднего предсерийного концепта. Он отличается рубленым дизайном с выраженным "носом", высокой оконной линией и большим углом наклона задних стоек крыши. Тоненькие фары и фонари соединены диодными полосами. Авто имеет выдвижные дверные ручки, а за доплату получит камеры вместо зеркал.

Габариты Honda S7 2025:

  • длина — 4750 мм;
  • ширина — 1930 мм;
  • высота — 1625 мм;
  • колесная база — 2930 мм;
  • масса — 2305 кг.
Важно
Внедорожный брат Civic: тест-драйв нового кроссовера Honda ZR-V
Внедорожный брат Civic: тест-драйв нового кроссовера Honda ZR-V

В салоне узкий цифровой щиток приборов расположен очень высоко, а на центральной панели установлен 12,8-дюймовый портретный тачскрин. Разработать мультимедийную систему и технологию полуавтомного движения помогла компания Huawei.

Салон Honda S7, новая Honda S7, кроссовер Honda, электромобиль Honda Fullscreen
Программное обеспечение авто разработали в Huawei
Фото: Honda

Электрокроссовер Honda S7 дебютирует в полноприводной двухмоторной версии на 476 л. с. Он сможет разгоняться до 100 км/ч за 4,6 с, а его максимальную скорость ограничат на 180 км/ч.

Позже появится заднеприводная 272-сильная версия. Все Honda S7 получат батарею емкостью 90 кВт∙ч, а запас хода достигнет 620 км.

Кстати, недавно на рынок вышел новый кроссовер Honda, подготовленный к бездорожью.

Также Фокус рассказывал о недорогом электрокаре Kia с запасом хода 600 км.