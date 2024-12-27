Внедорожный брат Civic: тест-драйв нового кроссовера Honda ZR-V

Honda ZR-V — совершенно новая компактная модель японской марки. Фокус опробовал авто и узнал, чем может заинтересовать кроссовер на базе Civic.

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Кроссоверы — самый популярный сегмент авто в мире. Каждый год в нем появляются новые модели, а автопроизводители стараются заполнить все рыночные ниши. Именно таким путем пошла Honda, расширив свою линейку кроссоверов моделью ZR-V. Именно с этим авто удалось познакомиться Фокусу.

"Пасть" решетки радиатора сочетается с продолговатыми фарами Фото: Тарас Брязгунов

Сначала немного ликбеза. Кроссовер Honda ZR-V — совершенно новая модель сегмента C-SUV, которая в иерархии японской марки занимает нишу между HR-V и CR-V. Примечательно, что на североамериканском рынке она продается как Honda HR-V, ведь знакомая нам HR-V за океаном не представлена.

Дизайн Honda ZR-V

С технической точки зрения кроссовер является близким родственником Honda Civic одиннадцатого поколения, ведь использует платформу и агрегаты этой модели С-класса.

Кроссовер занимает нишу между моделями HR-V и CR-V Фото: Тарас Брязгунов

Размеры Honda ZR-V 2024:

длина — 4568 мм;

ширина — 1840 мм;

высота — 1620 мм;

колесная база — 2657 мм.

Впрочем, внешне новая Honda ZR-V совсем не похожа на Civic. Она выделяется на фоне других современных кроссоверов японского бренда и выглядит более выразительно. "Пасть" радиаторной решетки сочетается с продолговатыми диодными фарами.

Honda ZR-V построена на платформе Honda Civic Фото: Тарас Брязгунов

В дизайне Honda ZR-V преобладают плавные формы, а линия крыши несколько изогнута. Заднее стекло прикрыто немалым спойлером, а расширенные крылья подчеркнуты крупными каплевидными фонарями. Стандартными являются 18-дюймовые диски.

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Салон Honda ZR-V

Больше всего родство с Honda Civic видно в салоне кроссовера. У него позаимствовали и руль, и переднюю панель с оригинальной решеткой, и кнопки управления КПП, и значительную часть других переключателей. Пластик в отделке преимущественно мягкий, а сиденья обшиты приятной тканью.

Передняя панель украшена оригинальной решеткой с оригинальной решеткой Фото: Тарас Брязгунов

На панели приборов циферблат спидометра сочетается с дисплеем, на который выведены показания бортового компьютера и индикатора работы гибридной установки. Стоит отметить, что в более дорогих версиях Honda ZR-V установлен полностью цифровой щиток приборов, однако в Украину они пока не поставляются.

Зато на центральной панели установлен большой 9-дюймовый тачскрин мультимедийной системы Honda Connect. К ее меню привыкнуть нетрудно, ведь оно несложное. Также стоит отметить, что кроссовер сохраняет физические кнопки климат-контроля, которые меньше отвлекают от дороги.

На панели приборов установлены циферблат спидометра и дисплей Фото: Тарас Брязгунов

В салоне сразу обращает на себя внимание двухуровневая центральная консоль с довольно авангардным дизайном, дополненная нишей для телефона и парой USB-портов. Кроме того, кроссовер имеет достаточно вместительный бардачок и большой бокс в подлокотнике, а слева от руля есть отсек для монет.

Насколько просторна Honda ZR-V

Садимся за руль. Передние кресла Honda ZR-V упругие и имеют достаточную боковую поддержку. Как и рулевая колонка, они имеют широкий диапазон регулировок. Электропривода нет, но есть подогрев.

Посадка в Honda ZR-V не очень высокая Фото: Тарас Брязгунов Сзади комфортнее двум пассажирам Фото: Тарас Брязгунов

Посадка в Honda ZR-V не слишком высокая, по меркам кроссоверов. К обзорности в целом вопросов нет, тем более, что есть камера.

Доступ на второй ряд затрудняет узковатый проем задней двери. Места для ног здесь достаточно, по меркам С-класса, а запаса над головой будет мало разве что для рослых пассажиров. Подушка дивана профилирована под два места, поэтому сидеть по центру не очень удобно. Из удобств здесь есть подлокотник и дефлекторы обдува.

Объем багажника Honda ZR-V составляет 380 л Фото: Тарас Брязгунов Со сложенными задними сиденьями объем багажника возрастает до 1312 л Фото: Тарас Брязгунов Под полом нет запасного колеса Фото: Тарас Брязгунов

Багажник Honda ZR-V не слишком большой: 380 л в обычном состоянии и 1312 л — со сложенными задними сиденьями. Под полом нет запасного колеса (там спрятаны компоненты гибридного привода), а лишь небольшой отсек.

Без выбора — комплектация Honda ZR-V

Кроссовер Honda ZR-V в Украине предлагают только в одной комплектации Elegance, которая не является самой богатой в линейке. Авто получило бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, камерой, парктроник, аудиосистема с 8 динамиками, датчики дождя и света.

Авто отличается богатым оснащением по безопасности — 9 подушек, адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения, удержания в полосе движения и контроля "слепых" зон.

Центральная консоль отличается оригинальным дизайном В подлокотнике скрывается довольно большой бокс Фото: Тарас Брязгунов Бардачок Honda ZR-V достаточно вместительный Фото: Тарас Брязгунов Слева от руля есть отсек для монет Фото: Тарас Брязгунов Для задних пассажиров установили дефлекторы обудува Фото: Тарас Брязгунов

Экономичный и тяговитый — двигатель Honda ZR-V

Линейка двигателей Honda ZR-V/HR-V зависит от рынка. В США или Японии есть бензиновые версии, однако у нас кроссовер доступен только в переднеприводном гибридном исполнении — как и все Honda в Украине.

В силовой установке e:HEV главную роль играет электромотор на 184 л.с. и 315 Н∙м, который вращает передние колеса. Бензиновый 2,0-литровый двигатель мощностью 143 л.с. обычно работает генератором и вырабатывает электроэнергию, хотя иногда два мотора могут работать в тандеме.

Пиковый крутящий момент электромотора доступен с первых оборотов, поэтому тяги более чем достаточно. Кроссоверу легко дается обгон на трассе. Динамика очень неплохая для этого класса — 7,8 с до 100 км/ч и максимальные 173 км/ч.

Бензиновый двигатель обычно выполняет роль генератора Фото: Тарас Брязгунов

К тому же, гибрид Honda ZR-V довольно экономичен. Заявленный расход топлива составляет 5,7 л на 100 км в смешанном цикле. У нас получилось 7 л/100 км при преимущественно городской езде.

Конечно же, бензиновый двигатель может глушиться при остановках, а еще небольшие расстояния кроссовер способен проехать на электротяге. Стоит отметить, что силовая установка работает очень тихо.

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Гены Civic дают о себе знать

На других рынках модель доступна с полным приводом, однако гибрид Honda ZR-V в Украине — переднеприводный. Кроссовер не создан для бездорожья, хотя клиренс не такой уж и маленький — 180 мм.

Гибрид Honda ZR-V расходует 7 л на 100 км в городе Фото: Тарас Брязгунов

Зато на асфальте автомобиль радует. Родство с Honda Civic дает о себе знать — ZR-V отличается приятной и даже интересной управляемостью. Его руль точный и довольно острый, как для кроссовера, а на больших скоростях становится тяжелее. Авто маневренное и недостаточная поворачиваемость не дает о себе знать.

Новая Honda ZR-V мало кренится в виражах, однако за такие настройки ходовой придется расплачиваться несколько жестковатой ездой (особенно это ощутимо с 18-дюймовыми дисками). Зато ухабы поглощаются довольно тихо — шумоизоляция днища. Да и в целом в кроссовере не шумно и при 120-130 км/ч.

Тормоза хорошо настроены — работают плавно и уверенно замедляют авто. Функцией рекуперации энергии можно регулировать подрулевыми переключателями.

Кроссовер отличается неплохо настроенным шасси Фото: Тарас Брязгунов

Цена Honda ZR-V

Новая Honda ZR-V в Украине стоит от 1 549 900 гривен. Это не так и мало, однако стоит понимать, что стоимость увеличивает гибридная установка. Для гибридных кроссоверов сегмента C-SUV это средняя цена — есть как более дорогие, так и более дешевые модели.

Вердикт Фокусу

Honda ZR-V — компактный кроссовер с неплохо настроенным шасси и экономичной гибридной установкой. Он экономичен, имеет неплохие динамику и управляемость. Впрочем, на украинском рынке хотелось бы более широкую палитру версий.

Плюсы Honda ZR-V:

экономичная и тяговитая гибридная установка;

неплохая управляемость.

Минусы Honda ZR-V:

небольшой багажник;

ограниченный выбор версий (одна комплектация, нет бензиновых вариантов).

Технические характеристики Honda ZR-V

Тип основного двигателя электрический Мощность двигателя, л. с. 184 Крутящий момент, Нм 315 Тип мотор-генератора бензиновый Объем двигателя 1993 Количество и расположение цилиндров R4 Мощность двигателя, л. с. 143 Коробка передач вариатор Привод передний Расход топлива, комбинированный, л/100 км 5,7 Макс. скорость, км/ч 173 Разгон 0–100 км/ч, с 7,8 Объем бака, л 57

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