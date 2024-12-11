Гимн практичности: тест-драйв нового кроссовера Skoda Kodiaq

В Украине появился новый Skoda Kodiaq второй генерации. Фокус познакомился с кроссовером и проверил, сохранила ли семейная модель свои традиционные качества.

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Семейные кроссоверы уже давно стали альтернативой минивэнам. Они почти столь же просторны и практичны, однако имеют высокую посадку и немалый клиренс и доступны с полным приводом. Всем этим критериям соответствует кроссовер Skoda Kodiaq. Совсем недавно на украинский рынок вышло второе поколение чешской модели и Фокус испытал новичка.

"Лицо" кроссовера стало более выразительным Фото: Тарас Брязгунов

Выразительнее и мужественнее — дизайн Skoda Kodiaq

Новый Skoda Kodiaq стал больше обращать на себя внимание — во время теста заметил, что водители других авто засматриваются на него. Действительно, дизайн кроссовера стал несколько выразительнее. Его капот выше, а решетка радиатора и разделенные диодные фары — крупнее. С боковин исчезли выштампованные линии, а 18-дюймовые диски стали стандартными. Спойлер на крыше увеличили, а тоненькие Г-образные фонари соединили молдингом.

Кроме того, сразу видно, что кроссовер Skoda стал крупнее. В его основе лежит обновленная платформа MQB Evo, однако авто остается собратом Volkswagen Tiguan.

Skoda Kodiaq подрос в размерах Фото: Тарас Брязгунов

Размеры Skoda Kodiaq 2024 года:

длина — 4758 мм;

ширина — 1864 мм;

высота — 1679 мм;

колесная база — 2791 мм.

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Качественный и продуманный — салон Skoda Kodiaq — салон Skoda Kodiaq

При открытии дверей на землю проецируется надпись Skoda. В начальной версии Selection интерьер обшит приятной фактурной тканью, а жесткого пластика немного. К материалам отделки вопросов нет. Стандартной является атмосферная диодная подсветка с изменяемыми цветами.

Интерьер отделан качественной фактурной тканью Фото: Тарас Брязгунов

Двухспицевый руль обшит кожей и имеет удобные наплывы на ободе в районе хвата рук. Помимо кнопок на нем есть переключатели-колесики. На рулевую колонку теперь вынесли рычаг КПП.

Все Skoda Kodiaq теперь оснащены цифровым щитком приборов, конфигурацию которого можно менять — выбрать классические циферблаты приборов или минималистский дизайн.

Все Skoda Kodiaq оснащены цифровым щитком приборов Фото: Тарас Брязгунов Конфигурацию панели приборов можно изменить Фото: Тарас Брязгунов

Стандартным является и большой 10-дюймовый тачскрин. Мультимедийная система Skoda Kodiaq не требует много времени для привыкания и работает довольно быстро. Ее дополнили беспроводными Apple CarPlay и Android Auto.

Приятно, что на центральной панели оставили физические переключатели, причем многофункциональные. Нажав на переключатель, можно изменить его функцию: вместо климат-контроля он будет управлять уже подогревом кресел или регулировать громкость аудио вместо силы обдува.

Ниже находится двухуровневая ниша с USB-портами и беспроводной зарядкой для смартфонов. Вообще, в Skoda Kodiaq хватает отсеков для мелких вещей. Кроссовер имеет сразу два бардачка, глубокий бокс в подлокотнике и небольшой отсек слева от руля. У него немалые карманы в дверях и аж 7 подстаканников.

Рычаг КПП перенесли на рулевую колонку Фото: Тарас Брязгунов Переключатели климата стали многофункциональными Фото: Тарас Брязгунов

И, конечно же, не обошлось без традиционных для Skoda приятных мелочей Simply Clever. В водительской двери спрятан зонт, а в крышке люка бензобака — скребок для льда. На лобовом стекле есть держатель для карточки, а возле салонного зеркала — отдельный USB-порт для видеорегистратора. Горловину бака для омывателя под капотом дополнили крышкой-лейкой.

Места достаточно

Садимся за руль. Диапазон регулировок водительского кресла и рулевой колонки очень широкий, поэтому подобрать удобное положение нетрудно. Посадка в Skoda Kodiaq высокая, что вкупе с большими зеркалами обеспечивает хорошую обзорность.

Сами сиденья упругие и удобные. Их спинки неплохо удерживают тело, также можно удлинить подушку. Во всех Skoda Kodiaq 2024 кресла и руль имеют подогрев.

Передние кресла Skoda Kodiaq прежние и хорошо удерживают спину Фото: Тарас Брязгунов Задние сиденья имеют горизонтальную регулировку и переменный угол наклона спинки Фото: Тарас Брязгунов

Пересядем на второй ряд. Двери открываются почти на прямой угол, что облегчает посадку и высадку. Сзади очень просторно: даже высокие пассажиры не будут жаловаться на недостаток места для ног или над головой. К тому же, сиденья имеют горизонтальную регулировку и переменный угол наклона спинки.

Конечно же, для задних пассажиров есть подлокотник с подстаканниками и USB-разъемы. К тому же, базовая комплектация Skoda Kodiaq включает трехзонный климат-контроль, поэтому можно настроить не только обдув, но и температуру.

В пятиместном Skoda Kodiaq объем багажника составляет 910 л Фото: Тарас Брязгунов Со сложенными задними креслами объем багажника возрастает до 2105 л Фото: Тарас Брязгунов В багажнике есть крючки и ниши для мелких вещей Фото: Тарас Брязгунов Под полом — запаска и ящики Фото: Тарас Брязгунов

На тест Фокуса попал пятиместный кроссовер Skoda Kodiaq, а третий ряд сидений предлагается за доплату. Такая версия имеет свое преимущество, ведь у нее несколько больше багажник: 910 л в обычном состоянии и 2105 л — со сложенными задними креслами.

В огромном багажнике есть несколько отсеков для небольших вещей и удобные крючки, а за доплату можно заказать органайзер. Пол выполнен двусторонним и прорезинен снизу, а под ним спрятана запаска-докатка.

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Комплектация Skoda Kodiaq

Новый Skoda Kodiaq богаче оснащен, чем предшественник. Базовая версия Selection получила бесключевой доступ, раздельный климат-контроль, датчики света и дождя, парктроник, круиз-контроль.

Skoda Kodiaq имеет два бардачка Фото: Тарас Брязгунов Подлокотник прячет глубокий бокс Фото: Тарас Брязгунов В салоне хватает подстаканников Фото: Тарас Брязгунов Слева возле руля имеется небольшой отсек Фото: Тарас Брязгунов В дверях Skoda Kodiaq спрятан зонт Фото: Тарас Брязгунов На лобовом стекле есть крепления для карточек Фото: Тарас Брязгунов У задних пассажиров — отдельная зона климата Фото: Тарас Брязгунов Фото: Тарас Брязгунов

А вот камеры нет — она добавляется в варианте Sportline вместе с матричными фарами, подогревом задних сидений, электроприводом кресла водителя и двери багажника, а также набором систем активной безопасности (автоматическое торможение, удержание в полосе движения, контроль усталости водителя).

Тяговитый и экономичный — двигатель Skoda Kodiaq

Кроссовер Skoda Kodiaq 2024 стартовал на украинском рынке с двумя 2,0-литровыми турбочетверками — 190-сильной бензиновой и 150-сильной дизельной. На тесте Фокуса побывал дизельный вариант модели.

2,0-литровый турбодизель экономичен и привлекает большим крутящим моментом Фото: Тарас Брязгунов

Турбодизель эластичен и очень тяговит на малых оборотах, ведь пиковые 340 Нм крутящего момента доступны в широком диапазоне 1750-3000 об/мин. Обгон на трассе дается легко, да и крутые подъемы кроссовер непринужденно преодолевает.

Конечно, это не спорткар, однако для семейной модели динамика вполне достаточная — 9,9 с до 100 км/ч. Максимальная скорость составляет 197 км/ч.

Двигатель желательно сильно не раскручивать, ведь после 2500 об/мин он становится довольно громким. Однако большую часть времени дизель почти не слышно, да и вибраций нет. 7-ступенчатый робот DSG также работает довольно плавно и ощутимых дерганий нет.

Дверь багажника украсили молдингом, а спойлер на крыше увеличили Фото: Тарас Брязгунов

Большой кроссовер Skoda порадует экономичностью. Во время теста реальный расход топлива в целом соответствовал паспортным показателям в 8,0-8,2 л на 100 км в городском цикле и 5,6-5,7 л на 100 км на трассе. Мало того, в городе при отсутствии пробок можно добиться расхода 6,8-7,0 л/100 км, если аккуратно обращаться с педалью газа.

Управляемость Skoda Kodiaq

Как и прежде, подвеску Skoda Kodiaq не назовешь слишком мягкой — она в меру упругая и энергоемкая. Впрочем, с большинством неровностей она справляется и действительно ощутимы лишь серьезные ухабы. Стоит отметить хорошую шумоизоляцию днища и небольшие крены кузова.

Подвеска Skoda Kodiaq довольно упругая Фото: Тарас Брязгунов

Приятные впечатления оставляет руль кроссовера — он точный и наполняется весом на больших скоростях. Для своих размеров новый Skoda Kodiaq достаточно маневренный.

На трассе кроссовер Skoda уверенно держит траекторию на 120-130 км/ч, а в салоне на такой скорости только начинают появляться незначительные аэродинамические шумы.

Кроссовер имеет неплохую шумоизоляцию Фото: Тарас Брязгунов

Цена Skoda Kodiaq

Новый Skoda Kodiaq в Украине стоит от 1 541 587 гривен за версию Selection с бензиновым двигателем. Дизельный кроссовер в таком исполнении будет стоить от 1 638 600 гривен, а комплектация Sportline стартует с 1 773 484 гривен. В целом цены на уровне ряда других моделей этого класса, хотя некоторые соперники все же богаче оснащены.

Вердикт Фокусу

Концепция Skoda Kodiaq не изменилась — как и раньше, это практичный семейный кроссовер с продуманным вместительным салоном. Новая модель стала просторнее и современнее, у нее экономичный двигатель и качественная шумоизоляция. Однако, все же хотелось бы, чтобы комплектация модели была богаче.

Все Skoda Kodiaq оснащены диодными фарами Фото: Тарас Брязгунов Фонари Skoda Kodiaq стали более узкими Фото: Тарас Брязгунов Базовая версия получила 18-дюймовые диски Фото: Тарас Брязгунов В люке бензобака прячется скребок для льда Фото: Тарас Брязгунов Горловину бака для омывателя дополнили крышкой-лейкой Фото: Тарас Брязгунов

Плюсы Skoda Kodiaq:

просторный и хорошо продуманный салон;

большой багажник;

экономичный и тяговитый дизель.

Минусы Skoda Kodiaq:

не самая богатая комплектация;

упругая подвеска.

Технические характеристики Skoda Kodiaq

Тип двигателя дизельный с турбонаддувом Количество и расположение цилиндров R4 Объем двигателя 1968 Мощность двигателя, л. с./об/мин. 150/3500 Крутящий момент, Нм/об/мин. 340/1750-3000 Коробка передач 7-ст. робот с двумя сцеплениями Привод полный Расход топлива 8,2-5,6 л/100 км Макс. скорость, км/ч 197 Разгон 0–100 км/ч, с 9,9 Объем топливного бака, л 58

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