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Сделано в Украине: тест-драйв кроссовера Skoda Karoq

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Фото: Тарас Брязгунов | Сборка Skoda Karoq осуществляется в Украине

Skoda Karoq — компактный кроссовер с упором на практичность. Фокус оценил качество украинской сборки и изучил интересные изюминки авто.

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Даже во время войны украинская автопромышленность продолжает свою работу. В нашей стране продолжают выпускать легковые автомобили. Одна из моделей украинской сборки — кроссовер Skoda Karoq, побывавший на тесте Фокуса.

Skoda Karoq собирают на предприятии "Еврокар" в Закарпатской области. С 2022 года на украинском рынке представлена обновленная модель. Название кроссовера позаимствовано из алеутского языка и буквально переводится как "автомобиль-стрела".

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Обновленная модель узнается по увеличенной решетке радиатора и новым фарам
Фото: Тарас Брязгунов

Сдержанный и солидный – дизайн Skoda Karoq

Внешность Skoda Karoq выдержана в традиционном граненом стиле чешской марки. Смотрится он сдержанно — никакого авангарда. Боковины и дверь багажника авто выполнены рельефными, а колесные арки расширены. Заднее стекло прикрыто небольшим спойлером.

Обновленная модель узнается по увеличенной решетке радиатора и измененным фарам. Примечательно, что недорогой модели доступна адаптивная матричная оптика — она отлично осветляет дорогу. Сзади освеженный Skoda Karoq выдают новые тоненькие фонари.

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Skoda Karoq довольно компактный, по меркам своего класса
Фото: Тарас Брязгунов

Модель построена на модульной платформе MQB и относится к кроссоверам С-класса, но довольно компактная.

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Размеры Skoda Karoq 2024

  • длина – 4382 мм;
  • ширина – 1841 мм;
  • высота – 1605 мм;
  • колесная база – 2638 мм.
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Тоненькие фонари выдают обновленную модель
Фото: Тарас Брязгунов

Продуманный и практичный — салон Skoda Karoq

Заглянем в салон. При открытии двери на асфальт проецируется надпись Skoda. Лаконичный стиль господствует и внутри — преобладают строгие прямые линии. Отделка щедро разбавлена глянцевыми черными деталями, а сиденья обшиты кожей и алькантарой. Атмосферная диодная подсветка может менять цвет.

Пластик в отделке преимущественно мягкий. К качеству сборки вопросов нет — детали хорошо подогнаны и скрипы при езде не беспокоят.

Обновленный кроссовер Skoda Karoq получил двухспицевый руль с удобными наплывами на ободе в районе хвата рук. Помимо традиционных кнопок на нем расположены удобные колесика-переключатели.

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В салоне преобладают строгие прямые линии
Фото: Тарас Брязгунов

У 12,3-дюймовой виртуальной панели приборов меняются графика и конфигурация. На него можно вывести, например, карту навигации.

На широкой центральной панели установлен 8,0-дюймовый тачскрин. Мультимедийная система работает быстро, а ее меню продуманное и понятное. Естественно, предусмотрены беспроводные Apple CarPlay и Android Auto.

Переключатели климата рационально упорядочены, крупные и удобные в пользовании на ощупь. Ниже находится ниша с беспроводной зарядкой для смартфона и парой разъемов USB-C.

Skoda Karoq, новый Skoda Karoq, Skoda Karoq 2023, Skoda Karoq в Украине, кроссовер Skoda Karoq Fullscreen
У виртуальной панели приборов можно менять конфигурацию
Фото: Тарас Брязгунов
Skoda Karoq, новый Skoda Karoq, Skoda Karoq 2023, Skoda Karoq в Украине, кроссовер Skoda Karoq Fullscreen
Цвет графики меняется, в зависимости от выбранного режима езды
Фото: Тарас Брязгунов

В интерьере Skoda Karoq хватает отделений для мелочи. Перчаточный ящик средних размеров, а еще есть дополнительные отсеки сверху передней панели и слева от руля. Также следует отметить немаленький бокс в подлокотнике со съемными подстаканниками. Карманы в дверях дополнены резинками для фиксации поклажи.

Не обошлось и без традиционных фишек и смарт-решений, которые в Skoda называют Simply Clever ("просто умные"). К примеру, в бардачке есть крепление для ручки или карандаша, а на лобовом стекле — клипса для документов. В водительской двери спрятан зонт, а в лючке бензобака — скребок для льда.

Skoda Karoq, новый Skoda Karoq, Skoda Karoq 2023, Skoda Karoq в Украине, кроссовер Skoda Karoq Fullscreen
В перчаточном ящике предусмотрено крепление для ручки
Skoda Karoq, новый Skoda Karoq, Skoda Karoq 2023, Skoda Karoq в Украине, кроссовер Skoda Karoq Fullscreen
Сверху на передней панели предусмотрен небольшой отсек
Skoda Karoq, новый Skoda Karoq, Skoda Karoq 2023, Skoda Karoq в Украине, кроссовер Skoda Karoq Fullscreen
Карманы в дверях дополнены резинками для фиксации поклажи
Skoda Karoq, новый Skoda Karoq, Skoda Karoq 2023, Skoda Karoq в Украине, кроссовер Skoda Karoq Fullscreen
Подстаканнники Skoda Karoq выполнены съемными
Skoda Karoq, новый Skoda Karoq, Skoda Karoq 2023, Skoda Karoq в Украине, кроссовер Skoda Karoq Fullscreen
Бокс в подлокотнике довольно большой
Skoda Karoq, новый Skoda Karoq, Skoda Karoq 2023, Skoda Karoq в Украине, кроссовер Skoda Karoq Fullscreen
На лобовом стекле предусмотрено крепление для документов
Skoda Karoq, новый Skoda Karoq, Skoda Karoq 2023, Skoda Karoq в Украине, кроссовер Skoda Karoq Fullscreen
На втором ряду есть отдельные воздуховоды
Skoda Karoq, новый Skoda Karoq, Skoda Karoq 2023, Skoda Karoq в Украине, кроссовер Skoda Karoq
Skoda Karoq, новый Skoda Karoq, Skoda Karoq 2023, Skoda Karoq в Украине, кроссовер Skoda Karoq
Skoda Karoq, новый Skoda Karoq, Skoda Karoq 2023, Skoda Karoq в Украине, кроссовер Skoda Karoq
Skoda Karoq, новый Skoda Karoq, Skoda Karoq 2023, Skoda Karoq в Украине, кроссовер Skoda Karoq
Skoda Karoq, новый Skoda Karoq, Skoda Karoq 2023, Skoda Karoq в Украине, кроссовер Skoda Karoq
Skoda Karoq, новый Skoda Karoq, Skoda Karoq 2023, Skoda Karoq в Украине, кроссовер Skoda Karoq
Skoda Karoq, новый Skoda Karoq, Skoda Karoq 2023, Skoda Karoq в Украине, кроссовер Skoda Karoq

Компактный, но вместительный

Садимся за руль. Удобное положение находится быстро — диапазон регулировок рулевой колонки и водительского кресла очень широкий.

Передние сиденья упругие и обладают отличной боковой поддержкой. Они обогреваются во всех Skoda Karoq 2024, а на тестовом авто добавлены подогрев руля и электропривод кресел.

Высокая посадка и тоненькие стойки крыши обеспечивают хорошую обзорность во всех направлениях. К габаритам автомобиля привыкаешь очень быстро.

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Передние сиденья Skoda Karoq упругие и хорошо удерживают спину
Фото: Тарас Брязгунов
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На втором ряду достаточно просторно
Фото: Тарас Брязгунов

На втором ряду достаточное (по меркам компактных кроссоверов) место для ног, да и над головой запас приличный. Двоим сзади комфортнее, так как сидящий по центру пассажир будет несколько стеснен из-за высокого тоннеля. Сзади нет USB-разъемов, но предусмотрены 12-вольтная розетка и отдельные дефлекторы обдува.

Багажник Skoda Karoq довольно большой для размеров авто — 521 л. Его проем широкий, а погрузочная высота небольшая. Задние сиденья можно сложить как из салона, так и из багажника: в этом случае получается 1630-литровый отсек. Есть и люк для длинномеров в подлокотнике.

Багажник продуман — внутри предусмотрены крючки и реешки для фиксации багажа, а также ниши для мелкой поклажи. Под полом — запаска-докатка. Пятая дверь в тестовом авто оснащена электроприводом с сенсором открытия.

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Объем багажника Skoda Karoq — 521 л
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Со сложенными задними сиденьями получается 1630-литровый отсек
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Под полом спрятана докатка
Skoda Karoq, новый Skoda Karoq, Skoda Karoq 2023, Skoda Karoq в Украине, кроссовер Skoda Karoq
Skoda Karoq, новый Skoda Karoq, Skoda Karoq 2023, Skoda Karoq в Украине, кроссовер Skoda Karoq
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Самое необходимое – комплектация Skoda Karoq

Кроссовер Skoda Karoq в Украине предложен в двух вариантах оснащения. Начальная версия Ambition получила двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, датчики дождя и света, парктроник.

Вариант Style добавляет бесключевой доступ, 17-дюймовые диски и камеру заднего вида (с хорошим качеством картинки). У всех Karoq по 7 подушек безопасности, предусмотрены системы автоматического торможения и контроля усталости водителя. Конечно, в этом классе есть и богаче оснащенные модели, хотя, в принципе, самое необходимое у Skoda Karoq есть.

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1,4-литровый 150-сильный турбомотор тяговит в среднем диапазоне оборотов
Фото: Тарас Брязгунов

Бодрый и тяговитый — двигатель Skoda Karoq

На украинском предприятии собирают новый Skoda Karoq 2024 в двух 150-сильных модификациях — 1,4-литровой бензиновой и 2,0-литровой дизельной. В Европе палитра модели двигателей шире.

На тест была предоставлена бензиновая версия. Турбочетверка порадует бодрым характером и неплохой тягой в среднем диапазоне оборотов. Максимальный крутящий момент в 250 Н∙м доступен при 1500-3500 об/мин и лучше всего мотор проявляет себя после 2000 об/мин. Он негромкий даже на высоких оборотах, а 8-ступенчатый автомат работает плавно.

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В крышке лючка бензобака спрятан скребок для льда
Фото: Тарас Брязгунов

Динамику Skoda Karoq можно охарактеризовать как достаточную Спринт до 100 км/ч занимает 9,2 с, да и обгон на трассе осуществляется легко и непринужденно. Максимальная скорость составляет 201 км/ч.

Заявленный расход топлива составляет 8 л/100 км в городском цикле и 5,6 л/100 км — в загородном. Экономить помогает система глушения мотора при остановках. У нас получилось около 9 л на 100 км при городской езде и 10 л на 100 км — в заторах.

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Управляемость Skoda Karoq

Кроссовер Skoda Karoq — преимущественно городской житель. У него невысокий клиренс в 172 мм, а полный привод предложен только в дизельной версии.

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У Skoda Karoq точный руль и упругая подвеска
Фото: Тарас Брязгунов

Конечно, на грунтовку на кроссовере выехать можно, но лучше всего он проявляет себя именно на асфальте. Skoda Karoq послушно маневрирует и практически не демонстрирует недостаточной поворачиваемости. Его руль точный и достаточно информативный.

Подвеска Skoda Karoq весьма упругая и некоторые выбоины ощутимы (особенно с опционными 18-дюймовыми дисками). Но зато благодаря таким настройкам кроссовер на удивление мало кренится в поворотах. Кроме того, стоит отметить очень неплохую шумоизоляцию: при езде по трассе в салоне тихо и только после 110 км/ч проявляется шум шин.

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Кроссовер мало кренится в виражах
Фото: Тарас Брязгунов

Цена Skoda Karoq

Новый Skoda Karoq в Украине стоит от 1 150 280 гривен. 1,4-литровая модель в комплектации Style обойдется в 1 194 717 гривен. В этом сегменте есть как более доступные модели, так и авто подороже.

Вердикт Фокуса

Skoda Karoq – выбор прагматичного автомобилиста. Кроссовер практичный, с продуманным салоном и довольно большим багажником. Он неплох в управлении и хорошо подходит для города. Автомобиль украинского производства качественно собран. В то же время, хотелось бы более широкой палитры версий модели.

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Матричные фары отлично осветливают дорогу
Фото: Тарас Брязгунов
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При открытии дверей на землю проецируется надпись Skoda
Фото: Тарас Брязгунов

Плюсы Skoda Karoq:

  • продуманный салон с множеством отсеков для мелочи;
  • большой багажник;

Минусы Skoda Karoq:

  • не очень богатое оснащение;
  • небольшой выбор версий модели.

Технические характеристики Skoda Karoq

Тип двигателя бензиновый с турбонаддувом
Количество и расположение цилиндров R4
Объем двигателя 1395
Мощность двигателя, л. с./об/мин. 150/5000
Крутящий момент, Нм/об/мин. 250/1500 - 3500
Коробка передач 8-ст. автоматическая
Привод передний
Расход топлива, город-трасса 8,0-5,6 л/100 км
Макс. скорость, км/ч 201
Разгон 0–100 км/ч, с 9,2
Объем топливного бака, л 50
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