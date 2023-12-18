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Акцент на технологии: тест-драйв нового кроссовера MG One

Новый MG One, MG One, кроссовер MG, MG One 2023, MG One в Украине
Фото: Тарас Брязгунов | MG One появился в Украине раньше, чем в Европе

Недорогой кроссовер MG One — первый представитель новой линейки моделей бренда, делающий упор на современные технологии. Фокус изучил основные "фишки" оригинального авто.

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Как правило, автомобильные новинки сначала появляются в Евросоюзе или Северной Америке, а уже затем выходят на украинский рынок. Случаи, когда модель презентуют в Украине раньше, чем в ЕС, — большая редкость, их можно пересчитать по пальцам одной руки. К таким авто относится кроссовер MG One: самая высокотехнологичная бензиновая модель бренда только приехала в нашу страну и Фокусу удалось познакомиться с этим автомобилем.

MG One, Новый MG One, кроссовер MG, MG One 2023, MG One в Украине Fullscreen
Широкая "пасть" решетки радиатора сочетается с раскосыми диодными фарами
Фото: Тарас Брязгунов

Выразительный и заметный — дизайн MG One

Новый MG One – кроссовер С-класса, занимающий нишу между компактным ZS и более крупным HS. Это первый представитель нового семейства моделей британской марки, построенных на абсолютно новой платформе SAIC Motor Intelligent Global Architecture (SIGMA).

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Размеры MG One 2023:

  • длина – 4 581 мм;
  • ширина – 1 871 мм;
  • высота – 1 617 мм;
  • колесная база – 2 670 мм.
Новый MG One, MG One, кроссовер MG, MG One 2023 Fullscreen
В основе 4,6-метрового кроссовера лежит новая платформа SIGMA
Фото: Тарас Брязгунов

Дизайн MG One сложно назвать скромным — броский автомобиль привлекает к себе внимание. Огромная "пасть" решетки радиатора становится визитной карточкой современных бензиновых MG. Раскосые диодные фары дополнены оригинальными рисками ходовых огней.

Боковины выполнены рельефными, а расширенные задние крылья подчеркнуты фонарями. Заднее стекло прикрыто разделенным спойлером. Топовый вариант LUX получил 19-дюймовые диски (редкость в этом классе) и двухцветную окраску с черной крышей.

MG One, Новый MG One, кроссовер MG, MG One 2023 Fullscreen
Заднее стекло прикрыто разделенным спойлером
Фото: Тарас Брязгунов

Огромный экран и – салон MG One

Заглянем в салон MG One. Он отделан эко-кожей в базовой версии, разбавленной серебристыми вставками. У подсветки меняется цвет — доступны 256 разных оттенков. Кроссовер выпускают в Китае, но к качеству сборки вопросов нет — детали хорошо подогнаны, а пластик преимущественно мягкий.

На приплюснутом сверху и снизу спортивном руле кожа перфорирована. Помимо кнопок, здесь предусмотрены многофункциональные джойстики для навигации в меню мультимедиа и настройки приборной панели.

салон MG One, MG One, кроссовер MG, MG One 2023 Fullscreen
На передней панели установлен огромный трехсекционный дисплей
Фото: Тарас Брязгунов

Главное достоинство MG One – огромный (30 дюймов в диагонали) дисплей, разделенный на три секции. По его центру расположен 12,3-дюймовый виртуальный щиток приборов, который можно настроить и вывести на экран нужную информацию.

Диагональ тачскрина мультимедийной системы также составляет 12,3 дюйма и он немного повернут к водителю. Меню простое и понятное, причем оно позволяет управлять и аудио, и климатом. Ниже все же есть ряд сенсорных кнопок, но хотелось бы наличия и традиционных физических переключателей, которыми удобнее пользоваться на ощупь. Также предусмотрены Android Auto и Apple CarPlay.

Самым интересным является левый 5,4-дюймовый экран с сенсорными кнопками включения света фар, управления зеркалами и центральным замком. Это своеобразная "фишка" MG One 2023.

Новый MG One, MG One, кроссовер MG, MG One 2023 Fullscreen
Небольшой сенсорный экран отвечает за фары, зеркала и центральный замок
Фото: Тарас Брязгунов
Новый MG One, MG One, кроссовер MG, MG One 2023 Fullscreen
У камер кругового обзора качественная картинка
Фото: Тарас Брязгунов

На центральной консоли предусмотрена ниша с беспроводной зарядкой для смартфонов. Кроме того, у кроссовера вместительный бокс в переднем подлокотнике и не самый маленький перчаточный ящик.

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Насколько просторен новый MG One

Руль MG One 2023 регулируется только по высоте, но зато водительское кресло в версии LUX получило электропривод. Передние сиденья выполнены в спортивном стиле: они упругие и обладают хорошей боковой поддержкой. А вот подогрева не хватает в наших условиях, хотя позже он все же появится.

Посадка за рулем не слишком высокая, по меркам кроссоверов. Обзор вперед и по сторонам хороший, а заднее стекло небольшое. Но зато у MG One крупные зеркала и камеры по кругу с качественной картинкой на уровне моделей подороже.

Новый MG One, MG One, кроссовер MG, MG One 2023 Fullscreen
Водительское кресло получило электропривод
Фото: Тарас Брязгунов
Новый MG One, MG One, кроссовер MG, MG One 2023 Fullscreen
На втором ряду очень щедрое пространство для ног
Фото: Тарас Брязгунов

Заглянем на второй ряд — здесь очень даже просторно. Место для ног в кроссовере очень щедрое, по меркам С-класса, да и над головой достаточный запас для пассажиров ростом 185 см. В добавок, предусмотрены подлокотник с подстаканниками, вентиляционные дефлекторы и один USB-порт.

Объем багажника MG One составляет 336 л, а со сложенными задними сиденьями получается 1120-литровый отсек с ровным полом. Погрузочная высота небольшая, а проем широкий. Под полом багажника спрятан органайзер для мелкой поклажи, а уже под ним — запаска-докатка.

багажник MG One, MG One, кроссовер MG, MG One 2023 Fullscreen
Объем багажника MG One — 336 л
Фото: Тарас Брязгунов
багажник MG One, MG One, кроссовер MG, MG One 2023 Fullscreen
Со сложенными задними сиденьями получается 1120-литровый отсек с ровным полом
Фото: Тарас Брязгунов
Новый MG One, MG One, кроссовер MG, MG One 2023 Fullscreen
Под полом багажника спрятан органайзер
Фото: Тарас Брязгунов
Новый MG One, MG One, кроссовер MG, MG One 2023 Fullscreen
Запаска-докатка MG One
Фото: Тарас Брязгунов
багажник MG One, MG One, кроссовер MG, MG One 2023
багажник MG One, MG One, кроссовер MG, MG One 2023
Новый MG One, MG One, кроссовер MG, MG One 2023
Новый MG One, MG One, кроссовер MG, MG One 2023

Комплектация MG One

Кроссовер MG One в Украине доступен только в богатых комплектациях. Начальный вариант COM получил бесключевой доступ, 18-дюймовые диски, кондиционер, круиз-контроль, парктроник, камеру, датчик света.

Версия LUX (как у нас на тесте) получила панорамную крышу, двухзонный климат-контроль, датчик дождя, камеры 360-градусного обзора. К тому же, предусмотрен комплекс систем безопасности MG Pilot — адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение, контроль разметки и "слепых" зон.

Новый MG One, MG One, кроссовер MG, MG One 2023 Fullscreen
В подлокотнике расположен вместительный бокс
Фото: Тарас Брязгунов
Новый MG One, MG One, кроссовер MG, MG One 2023 Fullscreen
Перчаточный ящик MG One — средних размеров
Фото: Тарас Брязгунов
Новый MG One, MG One, кроссовер MG, MG One 2023 Fullscreen
В центральной консоли предусмотрена ниша с USB-портами
Фото: Тарас Брязгунов
Новый MG One, MG One, кроссовер MG, MG One 2023 Fullscreen
У задних пассажиров есть отдельные вентиляционные дефлекторы и USB-разъемы
Фото: Тарас Брязгунов
Новый MG One, MG One, кроссовер MG, MG One 2023
Новый MG One, MG One, кроссовер MG, MG One 2023
Новый MG One, MG One, кроссовер MG, MG One 2023
Новый MG One, MG One, кроссовер MG, MG One 2023

Резвый и тяговитый – двигатель MG One

Заглянем под капот, который, кстати, имеет газовые амортизаторы, как в дорогих авто. Здесь установлена 1,5-литровая бензиновая турбочетверка мощностью 167 л. с. – это единственный мотор для MG One в Украине.

Двигатель довольно резвый и быстро раскручивается, особенно в спортивном режиме, который MG назвали Super Sport. К тому же, у мотора неплохая тяга в среднем диапазоне оборотов, ведь пиковые 275 Н∙м крутящего момента доступны с 1 500 по 4 000 об/мин. Лучше всего мотор проявляет себя после 2 000 об/мин.

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1,5-литровый 167-сильный турбомотор отличается бодрым характером
Фото: Тарас Брязгунов

Динамика приятно удивляет: кроссовер MG One способен разогнаться до 100 км/ч за 8,8 с и развить 195 км/ч. Вариатор демонстрирует довольно быстрые реакции и неплохо настроен – позволяет поддерживать 110-120 км/ч при 2 000 об/мин, когда двигатель практически не слышен. По мере роста оборотов четверка подает голос.

Заявленный расход топлива составляет 7,5 л/100 км в смешанном цикле. У нас получилось около 10-10,5 л/100 км в городе и 7,6-8 л/100 км на трассе при довольно активной езде. Конечно, есть и более экономичные модели, но с учетом динамических характеристик это вполне приемлемые показатели.

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Подвеска кроссовера настроена на комфорт
Фото: Тарас Брязгунов

Комфорт — в приоритете

На бездорожье мы не тестировали новый MG One, ведь привод у кроссовера — исключительно передний. Модель создана для города и на первом месте у нее – комфорт. Подвеска кроссовера легко и плавно поглощает даже довольно глубокие выбоины, поэтому даже с 19-дюймовыми дисками езда мягкая.

Следует отметить, что сзади у авто независимая многорычажная подвеска, а не балка. Это не только способствует комфорту езды, но и улучшает управляемость. MG One послушный, легко маневрирует и не демонстрирует недостаточную поворачиваемость. При этом авто не назовешь валким – крены кузова относительно небольшие при таких настройках подвески.

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У MG One на удивление хорошая шумоизоляция
Фото: Тарас Брязгунов

Руль MG One легкий, что особенно удобно на парковке. По мере роста скорости или в режиме Super Sport он наполняется тяжестью, но слишком острым не становится. Также следует отметить хорошую шумоизоляцию – на трассе при 120-130 км/ч в салоне тихо.

Цена MG One в Украине

Кроссовер MG One весьма доступный, по меркам своего класса – стоит от 934 848 гривен за начальный вариант COM. Топовая версия LUX с расширенной комплектацией не намного дороже – 1 010 759 гривен.

Новый MG One, MG One, кроссовер MG, MG One 2023 Fullscreen
Диодные фары дополнены оригинальными ходовыми огнями
Фото: Тарас Брязгунов
Новый MG One, MG One, кроссовер MG, MG One 2023 Fullscreen
Расширенные "плечи" подчеркнуты стреловидными фонарями
Фото: Тарас Брязгунов

Вердикт Фокуса

Новый MG One – это много автомобиля за небольшие деньги. Кроссовер комфортабельный, просторный внутри, богато оснащен и получил набор современных технологий, свойственных машинам подороже. Для британского бренда это шаг вперед. Автомобилю не хватает только мелких деталей вроде подогрева сидений.

Плюсы MG One:

  • просторный салон;
  • богатое оснащение;
  • комфортабельная подвеска.

Минусы MG One:

  • небольшой багажник;
  • отсутствует (пока что) подогрев сидений.

Технические характеристики MG One:

Тип двигателя бензиновый с турбонаддувом
Количество и расположение цилиндров R4
Объем двигателя 1490
Мощность двигателя, л. с./об/мин. 167/5500
Крутящий момент, Нм/об/мин. 275/1500 - 4000
Коробка передач вариатор
Привод передний
Расход топлива 7,5 л/100 км
Макс. скорость, км/ч 195
Разгон 0–100 км/ч, с 8,8
Объем топливного бака, л 55
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