Новый флагман и конкурент Skoda Fabia: MG готовит интересные новинки для Европы (фото)

MG в 2024 году представит сразу несколько интересных моделей для Европы. Среди них ожидаются недорогой городской хэтчбек, а также электрические кроссоверы с большим запасом хода.

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MG готовит серьезное обновление своей линейки. В 2024 году увидят мир пять новых моделей для европейского рынка, у которых есть шанс появиться и в Украине. О них рассказало британское издание Autocar.

Генеральный директор MG Лю Цзяцзюнь раскрыл планы на следующий год. По его словам, бренд не собирается отказываться от бензиновых моделей и посвятит им первое полугодие, а вот во второй половине 2024 года больше внимания уделят электрокарам.

Новый MG 3 предложат в бензиновой и гибридной версиях

В частности, в следующем году представят новый MG 3. Компактный хэтчбек В-класса стоимостью примерно от 15 000 евро станет доступной альтернативой Skoda Fabia. Он будет предложен в бензиновой и гибридной версиях.

Важной новинкой станет кроссовер MG ZS второго поколения. Он по-прежнему будет доступен как с бензиновым мотором, так и в электрической модификации, причем его запас хода вырастет.

Кроссоверу MG Marvel R увеличат запас хода Фото: Autocar

Кроме того, плановое обновление пройдут недорогой MG 5 и электромобиль MG 4 EV, ставший самой популярной моделью марки на европейском рынке.

Важно

На стиле. Тест-драйв нового электрокроссовера MG Marvel R

Ну а главной новинкой 2024 года станет новый MG Marvel R второй генерации. Лю Цзяцзюнь заявил, что это будет абсолютно новая модель с выразительным дизайном. Первые ее изображения уже попали в интернет.

Электрокроссовер MG Marvel R построят на платформе MSP, которую использует и MG 4 EV. Известно, что ему существенно увеличат запас хода. Старт европейских продаж электрокара запланирован на начало 2025 года.

К слову, недавно на украинском рынке появился новый кроссовер MG One с богатым оснащением.

Также Фокус сообщал, что в нашу страну привезут спортивный MG с разгоном до сотни за 3,8 с.