На стиле. Тест-драйв нового электрокроссовера MG Marvel R

Линейку MG в Украине пополнила новая флагманская модель Marvel R. Фокус узнал, что прячется за стильной внешностью электрокроссовера.

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Несмотря на войну, продажи электромобилей в Украине бьют рекорды. За первый квартал 2023 года было продано свыше 5000 электрокаров, а общее их количество превысило 50 000. Причем если ранее 90% из них были подержанными, то теперь все большей популярностью пользуются новые авто.

Неудивительно, что на украинский рынок в последнее время выходит все больше новых электрокаров, причем некоторые из них – яркие и неординарные. К таким можно отнести и новый электрокроссовер MG с "супергеройским" названием Marvel R, недавно появившийся в нашей стране и попавший на тест Фокуса.

Кроссовер привлекает оригинальным дизайном передней части

Британец или китаец?

Британский автопроизводитель MG переживает сейчас вторую молодость. Компания, которая через год будет праздновать свой 100-летний юбилей, сейчас возрождается в составе китайского концерна SAIC.

MG выпускают в Китае, но это один из немногих производителей из Поднебесной, представленных в Европе. Именно электромобиль MG Marvel R является флагманом марки на европейском рынке и своего рода имиджевой моделью.

У кроссовера стремительный профиль с покатой крышей

Почти Ferrari

У MG в последние годы сформировался новый фирменный стиль, однако флагманский Marvel R не похож на собратьев. Дизайн кроссовера вышел выразительным и броским, что и неудивительно — супергерои всегда выделяются яркими костюмами. Авто выглядит дороже, чем является на самом деле.

Пожалуй, самая оригинальная внешняя черта — тоненькая передняя оптика, соединенная диодной полосой. Благодаря ей новый MG Marvel R напоминает кроссовер Ferrari Purosangue, только вот итальянец появился на два года позже. К слову, это не фары, а ходовые огни и указатели поворотов, а головная оптика расположена ниже.

В профиль, кроссовер MG Marvel R смотритя динамично — у него выраженный "нос", покатая крыша и изогнутая оконная линия. Боковины выполнены рельефными, а дверные ручки выдвижные — это тренд у современных электрокаров. Заднее стекло прикрыто спойлером. Уже в базовой версии кроссовер получил 19-дюймовые диски.

Передняя оптика — самая оригинальная черта дизайна кроссовера

Такой дизайн может нравиться или нет, однако новый MG Marvel R несомненно привлекает всеобщее внимание. На него засматриваются водители других машин и пешеходы, а некоторые даже интересуются, что это за авто такое. В общем, для желающих выделиться — самое оно, у кроссовера не получается оставаться незамеченным.

Размеры MG Marvel R 2023:

длина — 4674 мм;

ширина — 1919 мм;

высота — 1618 мм;

колесная база — 2804 мм.

Дверные ручки выполнены выдвижными

За все отвечает дисплей

Заглянем в салон MG Marvel R 2023. Уже в базовой версии он отделан кожей, которую разбавляют серебристые вставки и черные глянцевые поверхности. Педали и пороги получили металлические накладки. Отделка не бедная, как и подобает флагманской модели. Материалы приятные на ощупь, все качественно подогнано и к китайской сборке вопросов нет.

Подсветка салона может изменять свой цвет, а также пульсировать — при включенном аудио получается светомузыка. Руль MG Marvel R выполнен в спортивном стиле — скошен снизу, а в районе хвата рук обшит приятной перфорированной кожей. В добавок, на ободе предусмотрены удобные наплывы для пальцев.

На центральной панели установлен огромный 19,4-дюймовый тачскрин

На виртуальной панели приборов центральное место занимает карта навигации. Конфигурацию экрана можно менять – например, вместо спидометра выводится информация бортового компьютера. Кроме того, графика меняет цвет при выборе спортивного режима.

Больше всего внимания привлекает огромный тачскрин портретного формата на наклоненной центральной панели. Он у MG Marvel R даже больше, чем у Tesla – 19,4 дюйма в диагонали.

Меню мультимедиа простое и привыкнуть к нему несложно. Через него происходит управление не только аудио, навигацией или подключением смартфона через Android Auto и Apple CarPlay, но и климатом и подогревом сидений.

Графика панели приборов меняет цвет в зависимости от выбраного режима езды

Это не всегда удобно делать на ощупь (тем более, что реакции у тачскрина порой не самые быстрые) и приходится отвлекаться от дороги, поэтому хотелось бы все же отдельные кнопки для климата. К тому же, на черных поверхностях слишком уж видны отпечатки пальцев – придется часто их протирать.

На центральной панели MG Marvel R 2023 оставили изящный круглый джойстик трансмиссии, а также переключатели выбора режимов езды и интенсивности тормозной рекуперации, кнопки "аварийки" и подогревов стекол. Под дисплеем предусмотрена "потайная" ниша с USB-разъемами, причем туда вполне поместится не только телефон, но и небольшая сумка.

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Насколько просторный салон MG Marvel

Садимся за руль. Посадка в MG Marvel R не слишком высокая по меркам кроссоверов. Диапазон регулировок рулевой колонки (в двух плоскостях) и сиденья (с электроприводом и памятью настроек) достаточный, поэтому удобную позицию подбираю быстро.

Перчаточный ящик у MG Marvel R средних размеров Бокс в подлокотнике прячет нишу с беспроводной зарядкой Задний подлокотник получил стильную алюминиевую отделку К услугам задних пассажиров - вентиляционные дефлекторы и два USB-порта

Сами кресла комфортабельные и неплохо удерживают спину, поясница после длительной поездки не болит. Обзор вперед и по сторонам хороший, а вот заднее стекло небольшое. Впрочем, спасают большие зеркала, а также стандартные камеры кругового обзора с 3D-графикой. К габаритам авто привыкаешь легко, хотя оно и весьма широкое.

Между сиденьями на центральной панели расположились подстаканники под сдвижной крышкой и подлокотник с отсеком внутри. Именно там спрятана ниша с беспроводной зарядкой для смартфона. Перчаточный ящик у электрокара средних размеров.

Переместимся на второй ряд MG Marvel R 2023. Места для ног здесь в избытке, но пассажиры ростом свыше 185 см почувствуют недостаток пространства над головой. Мне при росте 176 см удобно, даже если передние сиденья сдвинуты максимально назад. Подушка дивана профилирована под два места, поэтому сидящий по центру будет несколько стеснен. К услугам задних пассажиров – откидной подлокотник с подстаканниками и приятной алюминиевой отделкой, а также вентиляционные дефлекторы и пара разъемов USB-C.

На втором ряду щедрое пространство для ног и не очень много места над головой Передние сиденья комфортабельные и оснащены электроприводом и подогревом

Багажник MG Marvel R не самый большой для авто таких размеров: 357 л в обычном состоянии и 1396 л — со сложенными задними сиденьями. К тому же, погрузочная высота довольно-таки большая — это обусловлено расположением моторов на задней оси.

Под полом предусмотрен небольшой отсек, который подойдет для зарядного кабеля. Дверь багажника дополнена электроприводом с сенсором открытия – достаточно провести ногой под бампером.

У заднеприводной версии кроссовера есть еще и небольшой 150-литровый багажник спереди — туда вполне поместится несколько пакетов из супермаркета.

Объем багажника составляет 357-1396 л Со сложенными задними сиденьями получается ровный пол Под полом багажника предусмотрена небольшая ниша У электромобиля есть и передний 150-литровый багажник

По-богатому: комплектация MG Marvel R 2023

Новый MG Marvel R в Украине предложен только в богато оснащенных версиях. В "базе" есть бесключевой доступ, 19-дюймовые диски, электропакет, раздельный климат-контроль, парктроник, подогрев сидений, датчики света и дождя, панорамная крыша.

Кроме того, обязательным является комплекс MG Pilot – адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения, удержания в полосе, контроля "слепых" зон и распознавания дорожных знаков.

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Характер изменчивый

На тест был предоставлен заднеприводный электромобиль MG Marvel R с двумя моторами мощностью 180 л. с. Силовая установка очень тяговита, ведь сразу доступны пиковые 410 Нм крутящего момента, поэтому кроссовер бодро стартует со светофора.

По паспорту разгон до 100 км/ч занимает 7,9 с. Если этого мало, есть полноприводной 288-сильный вариант, достигающий сотни за 4,9 с. Максимальная скорость MG Marvel R ограничена на 200 км/ч.

Электрокар предложен в версиях на 180 и 288 л. с.

Характер электрокара во многом зависит от выбранного режима. В Eco он спокойнее, хотя динамики вполне хватает для города, а его руль легкий. А вот в режиме Sport электромобиль MG Marvel R как бы просыпается – становится резвее. Педаль газа более чувствительна и разгоняется авто живее. Руль наполняется тяжестью и становится резче и машина реагирует на малейшее его движение.

На трассе кроссовер уверенно и равномерно набирает скорость до 120-130 км/ч, после чего динамика MG Marvel R резко ухудшается – для электромобилей это, в принципе, привычно. Шумоизоляция салона хорошая и на больших скоростях лишь шины немного слышны.

Каков MG Marvel R в управлении

Курсовая устойчивость электрокара не вызывает нареканий, если только не выбирать режим Sport с чувствительным рулем. В поворотах существенный вес кроссовера (1810 кг), конечно, дает о себе знать, но заднеприводная компоновка позволяет сделать его маневреннее и недостаточная поворачиваемость практически не проявляется.

Запас хода электрокроссовера достигает 400 км

Батарея в днище понижает центр тяжести, поэтому высокое авто не слишком кренится в поворотах при том, что его подвеска довольно-таки мягкая. Даже глубокие выбоины плавно и тихо поглощаются и в общем езда очень комфортабельная.

Батарея и запас хода MG Marvel R

Электромобиль MG Marvel R 2023 оснащен батареей на 70 кВт∙ч, а заявленный запас хода составляет 402 км (по циклу WLTP). В реальных условиях пробег свыше 300 км – не проблема, даже если не выбирать режим Есо.

Зарядка батареи в быстром режиме на 80% (разъем CCS 2) занимает 43 минуты. Полезной функцией в современных украинских условиях является двунаправленная зарядка – электрокар может выполнять роль большого павербанка и питать различные электроприборы.

Быстрая зарядка осуществляется через разъем CCS 2

Тормозная рекуперация в легком и среднем режимах работает плавно, а вот в максимальном ее положении кроссовер MG замедляется слишком резко и рывками. Наиболее удобным является средний режим – авто и тормозит уверенно, и батарею подзаряжает.

Электромобиль MG Marvel R, цена

Новый MG Marvel R в Украине стоит от 1 700 423 гривен – именно такая версия побывала на тесте в Фокуса. Более мощный вариант с полным приводом и расширенной комплектацией не намного дороже – 1 812 878 гривен. На первый взгляд, не так уж и мало, однако большинство аналогов дороже. Marvel R – конечно, не эконом-пропозиция (тем более, что у бренда на украинском рынке есть более доступный MG 4), но в своем классе он один из самых дешевых.

Вердикт Фокуса

Кроссовер MG Marvel R – авто для тех, кто любит внимание. Хотя, конечно, яркий дизайн – не единственный плюс британо-китайской модели. Она богато оснащена за свои деньги и имеет комфортабельную подвеску. В то же время хотелось бы немного больший багажник и более удобное управление климатом.

Плюсы MG Marvel R

выразительный дизайн;

богатая комплектация, включающая современные системы безопасности;

мягкая комфортабельная подвеска.

Минусы MG Marvel R

небольшой багажник;

отсутствие физических переключателей климат-контроля.

Характеристики MG Marvel R 2023