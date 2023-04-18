Возвращение к истокам: представлен недорогой британский спорткар мощностью 540 сил (фото)

MG Cyberster приурочен к 100-летию британской марки. Топовый вариант электромобиля сможет разогнаться до 100 км/ч за 3 с.

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На автосалоне в Шанхае презентовали новый MG Cyberster. Доступный электрический спорткар в нынешнем году появится в Китае, а летом 2024 года появится в Европе. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Электромобиль MG Cyberster приурочен к 100-летнему юбилею британской марки. MG прославились именно благодаря недорогим спортивным авто и родстер обозначает возвращение к производству таких моделей.

У авто длинный капот и короткие свесы кузова Фото: MG

Серийный MG Cyberster получился сдержаннее и элегантнее концепт-кара 2021 года. У него классические пропорции спорткара – длинный капот, короткие свесы кузова и сдвинутый назад салон. Выраженный "нос" сочетается с крупными фарами, а двери поднимаются вверх. Задняя часть заострена, а фонари выполнены в виде стрелок.

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Габариты MG Cyberster 2024:

длина – 4535 мм;

ширина – 1913 мм;

высота – 1329 мм;

колесная база – 2690 мм;

масса – 1850 кг.

На выбор предложат версии мощностью 314 и 544 л. с. Фото: MG

Салон MG Cyberster отделан кожей. Показания приборов выведены на изогнутый дисплей, а сиденья разделены высоким центральным тоннелем.

Новый MG Cyberster предложат в заднеприводной 314-сильной и полноприводной 544-сильной версиях. Максимальная скорость ограничена на 193 и 200 км/ч, соответственно. Топовый вариант сможет разгоняться до 100 км/ч примерно за 3 с.

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