Smart представил стильный электрокроссовер с запасом хода более 400 км (фото)

Smart #3 предложат с несколькими силовыми установками на выбор. Топовым станет заряженный вариант Brabus с двумя электромоторами.

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На автосалоне в Шанхае представлен новый электрокроссовер Smart #3, который получил стильный дизайн и богатое оснащение. Об этом сообщили на сайте AutoExpress.

Smart #3 основан на кроссовере #1, но является более крупным автомобилем. Новинка также разделит с "младшим братом" силовые установки.

Электрокроссовер построен на новой платформе, разработанной совместно с Geely. Она позволяет устанавливать на авто один или два электромотора.

Спереди расположена фирменна оптика со светодиодной полосой между фарами. На капоте есть вырез, который визуально отличает Smart #3 от Smart #1.

Smart #3 получил купеобразный силуэт. Это позволило сделать новинку более обтекаемой.

Электрокроссовер получил купеобразный силуэт Фото: Smart

Габариты Smart #3:

длина — 4400 мм;

ширина — 1844 мм;

высота — 1556 мм;

колесная база — 2785 мм.

В интерьере почти нет физических кнопок. Многими функциями автомобиля можно управлять при помощи сенсорного информационно-развлекательного дисплея. Внешний вид салона дополняет контурная подсветка.

В интерьере Smart #3 почти нет физических кнопок Фото: Smart

Smart #3 сперва предложат с одним электромотором мощностью 268 л.с. и 343 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/час будет занимать 6,7 секунды. Такие модификации оснащены аккумуляторной батареей емкостью 62 кВт∙ч. Запас хода составит более 400 км на одном заряде.

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Позже станет доступен и вариант Brabus с двумя электромоторами, которые выдают мощность 422 л.с. Такой электрокроссовер сможет разгоняться до сотни примерно за 4 секунды.

Smart #3 дебютирует в Европе уже в сентябре 2023 года. В 2024 году электрокроссовер появится и на других рынках мира.

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