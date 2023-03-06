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Электрокроссовер Smart ужасно справился с тестом на управляемость (видео)

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Фото: Скриншот | Электромобиль с треском провалил "лосиный тест"

Заряженный электрокроссовер Smart #1 Brabus показал отличный результат в тесте на слалом. Тем не менее "лосиный тест" оказался для модели слишком трудным.

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Эксперты проверили управляемость заряженного электрокроссовера Smart #1 Brabus. Модель не смогла справиться с "лосиным тестом" на необходимой скорости. Видео опубликовали на YouTube-канале km77.com.

Электромобиль Smart #1 Brabus показал любопытные результаты в тестах на управляемость. Из-за этого эксперты разделились во мнении.

Электрокроссовер оснащен двумя электромоторами мощностью 428 л.с. и 543 Нм крутящего момента. Автомобиль "обули" в шины Continental EcoContact 6 Q (235/45 R19).

Сперва Smart #1 Brabus прошел тест на слалом. Модель установила рекорд, проехав полосу препятствий за 22,5 секунды. На втором месте расположился электромобиль Polestar 2 Long range Dual motor Performance Pack с временем 22,8 секунды.

Во время "лосиного теста" имитируется появление непредсказуемого препятствия на дороге. Задача тестируемого автомобиля — избежать столкновения и быстро изменить полосу движения. Для успешного прохождения испытания нужно маневрировать на скорости от 77 км/ч.

Водитель-испытатель сперва пытался проехать полосу препятствий на скорости 77 км/ч, но электромобиль оказался слишком нестабильным. Единственная успешная попытка состоялась на скорости 65 км/ч.

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Эксперты считают, что для спортивного электрического кроссовера это далеко не лучший результат. По их словам, в этом виновата непредсказуемая работа электронных систем стабилизации.

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