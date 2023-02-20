Электрический седан Mercedes-Benz EQE удивил экспертов своей управляемостью (видео)

Mercedes-Benz EQE хоть и не смог справиться с "лосиным тестом" на необходимой скорости, все же приятно удивил своей управляемостью. Электромобиль не теряет сцепление с дорогой даже на высокой скорости.

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Эксперты проверили управляемость электрического седана Mercedes-Benz EQE. Электромобиль несмотря на большие габариты и тяжелый вес неплохо справился с испытаниями. Видео опубликовали на YouTube-канале km77.com.

Mercedes-Benz EQE проверили в тесте на слалом и "лосином тесте". Первое испытание показывает маневренность авто, а второе — устойчивость при резких поворотах.

Во время "лосиного теста" траектория движения автомобиля резко меняется, создавая иллюзию появления внезапного препятствия на дороге. Чем больше скорость, на которой авто остается устойчивым, тем лучше.

Испанские эксперты выбрали для тестов версию Mercedes-Benz EQE 350+. Седан весит 2,3 тонны и оснащается электромотором на 292 л.с. Тестируемый электромобиль укомплектован шинами Pirelli, которые обеспечивают отличное сцепление с дорогой.

Для успешного прохождения "лосиного теста" требуется скорость не менее 77 км/ч. Автомобиль должен не задеть ни один конус.

Mercedes-Benz EQE 350+ совершил несколько попыток, но так и не смог преодолеть полосу препятствий на скорости от 77 км/ч. Лучшим результатом стала отметка в 74 км/ч.

Эксперты отметили, что для тяжелого электрического седана это далеко не худший результат. Электромобиль остается стабильным и на скорости свыше 77 км/ч, но недостаточная поворачиваемость дает о себе знать.

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Кроссовер Nissan X-Trail прошел испытание "лосиным" тестом (видео)

Тест на слалом Mercedes-Benz EQE 350+ проехал за 23,7 секунды. Это быстрее электрического седана BMW i4 eDrive 40 Gran Coupe (24 секунды), но медленнее Polestar 2 Long range Dual motor Performance Pack (22,8 секунды).

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