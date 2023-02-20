Електричний седан Mercedes-Benz EQE здивував експертів своєю керованістю (відео)

Mercedes-Benz EQE хоч і не зміг впоратися з "лосиним тестом" на необхідній швидкості, все ж таки приємно здивував своєю керованістю. Електромобіль не втрачає зчеплення із дорогою навіть на високій швидкості.

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Експерти перевірили керованість електричного седана Mercedes-Benz EQE. Електромобіль незважаючи на великі габарити та важку вагу непогано впорався з випробуваннями. Відео опублікували на YouTube каналі km77.com.

Mercedes-Benz EQE перевірили у тесті на слалом і "лосиному тесті". Перше випробування показує маневреність авто, а друге — стійкість при різких поворотах.

Під час "лосиного тесту" траєкторія руху автомобіля різко змінюється, створюючи ілюзію появи раптової перешкоди на дорозі. Чим більша швидкість, на якій авто залишається стійким, тим краще.

Іспанські експерти обрали для тестів версію Mercedes-Benz EQE 350+. Седан важить 2,3 тонни й оснащується електромотором на 292 к. с. Електромобіль, що тестується, укомплектований шинами Pirelli, які забезпечують відмінне зчеплення з дорогою.

Для успішного проходження "лосиного тесту" потрібна швидкість щонайменше 77 км/год. Автомобіль повинен не зачепити жодного конуса.

Mercedes-Benz EQE 350+ здійснив кілька спроб, але так і не зміг подолати смугу перешкод на швидкості від 77 км/год. Найкращим результатом стала позначка 74 км/год.

Експерти зазначили, що для важкого електричного седана це далеко не найгірший результат. Електромобіль залишається стабільним і на швидкості понад 77 км/год, але недостатня повертаність дається взнаки.

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Тест на слалом Mercedes-Benz EQE 350+ проїхав за 23,7 секунди. Це швидше електричного седана BMW i4 eDrive 40 Gran Coupe (24 секунди), але повільніше Polestar 2 Long range Dual motor Performance Pack (22,8 секунди).

Раніше Фокус писав, що експерти протестували популярний кросовер Suzuki Vitara у випробуваннях на керованість.