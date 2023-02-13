Кросовер Nissan X-Trail пройшов випробування "лосиним" тестом (відео)

Незважаючи на незадовільний результат проходження "лосиного" тесту, експертам сподобалася керованість кросовера. У майбутньому вони збираються знову перевірити модель, але з найкращими шинами.

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Експерти перевірили Nissan X-Trail у випробуваннях на керованість. Кросовер не зміг отримати чудову оцінку за "лосиний" тест, не набравши необхідної швидкості. Відео опублікували на YouTube каналі km77.com.

У випробуваннях брав участь гібридний Nissan X-Trail e-Power. Найімовірніше, саме збільшена через силову установку вага не дозволила кросоверу впоратися з "лосиним" тестом.

Під час "лосиного тесту" імітується поява непередбачуваної перешкоди на дорозі. Завдання тестованого авто — уникнути зіткнення на максимальній швидкості.

Для успішного проходження випробування потрібна швидкість щонайменше 77 км/год. Експертам вдалося впоратися з "лосиним" тестом лише на швидкості 74 км/год. Вже на 75 км/год кросовер зачіпав конуси.

Експерти визнали, що хоч швидкість і виявилася недостатньою, кросовер все ж таки непогано управляється. Вони також наголосили на стабільній роботі систем безпеки.

З тестом на слалом Nissan X-Trail впорався за 25,5 секунд. Для порівняння, розкішний позашляховик Land Rover Range Rover Sport та компактний кросовер Toyota Aygo X Cross Play проїхали смугу перешкод за 26,1 секунд.

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Nissan X-Trail e-Power оснащений 1,5-літровим бензиновим турбодвигуном та електромотором сумарною потужністю 204 к. с. Тестовий кросовер був оснащений зимовим комплектом шин. За словами експертів, літня гума може показати себе набагато краще.

Раніше Фокус писав, що кросовер Mercedes-Benz GLC зненацька провалив тест на керованість.