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Авто

Кросовер Mercedes-Benz GLC несподівано провалив тест на керованість (відео)

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Фото: Скриншот | Mercedes-Benz GLC зміг впоратися з випробуванням лише на швидкості 75 км/год.

Mercedes-Benz GLC 220d 4MATIC не вразив експертів своєю керованістю. Незважаючи на це, кросовер залишався стабільним завдяки електронним помічникам.

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Експерти перевірили керованість преміального кросовера Mercedes-Benz GLC. За їхніми словами, модель впоралася із тестами незадовільно. Відео опублікували на YouTube каналі km77.com.

Блогери вибрали для тестів Mercedes-Benz GLC 220d 4MATIC. У цій версії кросовер оснащується 2,0-літровим дизельним двигуном потужністю 197 к. с. і 440 Нм крутного моменту.

У "лосиному" тесті Mercedes-Benz GLC показав себе непогано, але недостатньо добре для успішного проходження випробування. Кросовер зміг маневрувати лише за швидкості 75 км/год, що швидше, ніж позашляховик Range Rover.

Водій зазначив, що Mercedes-Benz GLC непогано тримає дорогу. Задня частина завжди залишалася стабільною і жодне з коліс не відривалося від землі.

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Найімовірніше, кросовер не зміг їхати швидше через шини. Покришки Continental EcoContact 6 не призначені для швидкісної їзди та показують себе в холодну погоду не з найкращого боку.

З тестом на слалом Mercedes-Benz GLC упорався трохи гірше. Орієнтоване на комфорт кермо не дозволяло подолати смугу перешкод швидше.

На проходження слалому кросоверу знадобилося 24,8 секунди. З цим випробуванням впоралися швидше навіть Honda HR-V та Kia Niro (24,6 секунди).

Раніше Фокус писав, що блогери також випробували новий Land Rover Range Rover Sport у "лосиному" тесті.