Новий Range Rover із тріском провалив лосиний тест (відео)

Для лосиного тесту вибрали важкий гібрид Range Rover 2022. Позашляховик виявився занадто неповоротким, а в його шин недостатнє зчеплення з дорогою.

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Новий Range Rover п'ятого покоління розчарував своєю керованістю. Позашляховик не зміг успішно пройти так званий лосиний тест. Про це повідомляє сайт km77.com, який проводив випробування.

Нагадаємо, що відмінним результатом вважається проходження лосиного тесту на швидкості 77 км/год і вище. Спочатку Range Rover 2022 перевірили на 76 км/год, проте позашляховик продемонстрував виражену недостатню обертальність.

[ + – ] Позашляховик виявився надто важким і неповоротким Фото: скриншот / YouTube

У наступних спробах швидкість поступово знижували, але лише на 63 км/год вдалося пройти маневр швидкого об'їзду перешкоди на дорозі. Цей результат —далекий від ідеального.

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Для тесту вибрали 440-сильний гібрид Range Rover, що заряджається. Він важить 2695 кг і велика маса стала однією з причин недостатньої повертаності.

Крім того, експерти розкритикували налаштування системи стабілізації — вона втручається надто рано й дуже різко. А ще у всесезонних шин Pirelli Scorpion Zero розміром 285/45 R22 недостатнє зчеплення з дорогою.

Раніше Фокус повідомляв, що новий Kia Niro 2022 вразив чудовою керованістю під час лосиного тесту.

Також ми писали, що в Range Rover виявили небезпечний дефект — у нього мимоволі спрацьовують подушки безпеки.