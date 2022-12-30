Кращий, ніж Land Cruiser: Toyota готує новий розкішний позашляховик (фото)

Toyota Century кине виклик Bentley Bentayga та Mercedes-Maybach GLS. Позашляховик отримає гібридну силову установку.

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У Toyota розпочали розробку нового флагманського позашляховика Century. Він з'явиться в 2023 році й стане найдорожчою і найрозкішнішою моделлю марки. Про це стало відомо сайту BestCarWeb.

Плани у японського автогіганта наполеонівські: нова модель має стати більш доступним конкурентом Bentley Bentayga та Mercedes-Maybach GLS. Орієнтовна вартість авто на японському ринку складе 10-15 мільйонів єн ($75 000-112 000), а в інших країнах модель буде відчутно дорожчою.

[ + – ] Довжина авто складе 5,2 метри Фото: BestCarWeb

Позашляховик Toyota Century 2023 за розмірами займе нішу між Toyota Land Cruiser 300 та Sequoia. Він сягатиме 5 200 мм завдовжки, 1 950 мм завширшки і 1 750 мм заввишки при колісній базі 3 000 мм.

Суворий зовнішній вигляд буде виконаний у дусі седана Toyota Century. На рендерах в авто схожі квадратні фари та хромована решітка радіатора.

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Незважаючи на чималі розміри, в салоні авто буде лише два ряди сидінь. Очікується, що запропонують версії на 4 та 5 місць.

Нова Toyota Century буде гібридом, як і автомобіль. Його повинні оснастити силовою установкою від седана Lexus LS — 3,5-літровим бензиновим V6 твін-турбо та електромотором сумарною потужністю 360 к. с.

Раніше Фокус повідомляв, що Toyota готує дві нові версії кросовера RAV4.