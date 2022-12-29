Toyota підготувала дві оригінальні версії кросовера RAV4 (фото)

Toyota RAV4 отримала позашляхову та спортивну модифікації. Обидва кросовери оснащені 306-сильною гібридною установкою.

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На автошоу в Токіо презентують тюнінговані кросовери Toyota RAV4 2023. Доопрацювали їх у підрозділі Toyota Industries, який займається випуском вантажної та спеціалізованої техніки. Про це повідомляється на його сайті.

Нова Toyota RAV4 Offroad PKG орієнтована на бездоріжжя. Йому збільшили кліренс, додали захисний пластиковий обвіс та позашляхові шини. Також з'явилися додаткова діодна оптика, багажник на даху та каністра на задній стійці.

[ + – ] Toyota RAV4 Sporty PKG Фото: Toyota

Кросовер Toyota RAV4 Sporty PKG акцентує на зовнішньому дизайні. Він отримав накладки на бампери, пороги та колісні арки, а також чорні литі диски.

Обидва автомобілі мають топовий плаг-ін гібридною установкою. Вона складається з 2,5-літрового бензинового двигуна та двох електромоторів, а її сумарна потужність — 306 к. с. Такий кросовер Toyota RAV4 розганяється до 100 км/год за 6 секунд і здатний проїхати 95 км в електричному режимі.

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Нові Toyota RAV4, швидше за все, не стануть серійними у такому вигляді (хоча позашляховий варіант у лінійці моделі вже є), проте встановлені на них аксесуари почнуть випускати. Тобто, за бажання можна буде самотужки відтворити такий кросовер.

Раніше Фокус повідомляв, що на автошоу в Токіо також презентують оригінальний гібрид Toyota та Land Rover.