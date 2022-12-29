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Toyota подготовила две оригинальные версии кроссовера RAV4 (фото)

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Фото: Toyota | Toyota RAV4 Offroad PKG

Toyota RAV4 получила внедорожную и спортивную модификации. Оба кроссовера оснащены 306-сильной гибридной установкой.

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На автошоу в Токио презентуют тюнингованные кроссоверы Toyota RAV4 2023. Доработали их в подразделении Toyota Industries, которое занимается выпуском грузовой и специализированной техники. Об этом сообщается на его сайте.

Новая Toyota RAV4 Offroad PKG ориентирована на бездорожье. Ему увеличили клиренс, добавили защитный пластиковый обвес и внедорожные шины. Также появились дополнительная диодная оптика, багажник на крыше и канистра на задней стойке.

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Toyota RAV4 Sporty PKG
Фото: Toyota

Кроссовер Toyota RAV4 Sporty PKG делает упор на внешний дизайн. Он получил накладки на бамперы, пороги и колесные арки, а также черные литые диски.

Оба автомобиля оснащены топовой плаг-ин гибридной установкой. Она состоит из 2,5-литрового бензинового двигателя и двух электромоторов, а ее суммарная мощность – 306 л. с. Такой кроссовер Toyota RAV4 разгоняется до 100 км/ч за 6 с и способен проехать 95 км в электрическом режиме.

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Новые Toyota RAV4, скорее всего, не станут серийными в таком виде(хотя внедорожный вариант в линейке модели уже есть), однако установленные на них аксессуары начнут выпускать. То есть, при желании можно будет своими силами воссоздать такой кроссовер.

Ранее Фокус сообщал, что на автошоу в Токио также презентуют оригинальный гибрид Toyota и Land Rover.