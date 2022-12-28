Самый доступный кроссовер Toyota скрестили с Land Rover Defender (фото)
Кроссоверу Toyota Probox изменили переднюю часть в стиле Land Rover, а также увеличили клиренс и установили внедорожные шины. Копия Defender в четыре раза дешевле оригинала.
На автошоу в Токио презентуют нестандартный автомобиль. В профиль он похож на бюджетный кроссовер Toyota Probox, а вот в анфас напоминает Land Rover Defender. Об этом сообщается на странице японского ателье ESB Style.
Именно эта компания выполнила оригинальный тюнинг Toyota Probox. Недорогой кроссовер получил переднюю часть от Land Rover. Заменены фары, бампер и решетка радиатора, а также изменен дизайн капота.Важно
Кроме того, автомобилю увеличили на 40 мм клиренс, добавили защитный пластиковый обвес и установили внедорожные шины на стальных дисках. Стойки крыши украшены характерным для Land Rover Defender декором, а сзади заменены фонари. Кроме того, логотипы Toyota заменены надписями Tfender.
Тюнинг не затронул двигатели Toyota Probox. Авто оснащают бензиновыми четверками объемом 1,3 л (94 л. с.) и 1,5 л (107 л. с.), а привод может быть передним или полным.
Стоимость тюнинг-пакета составляет 326 000 иен ($2435), также есть возможность купить его элементы по отдельности. Кроссовер Toyota Probox стоит от 1,5 млн иен ($13 000), то есть такой клон Land Rover Defender получается примерно в четыре раза дешевле оригинала (британский внедорожник стоит от $60 000).
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