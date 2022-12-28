Самый доступный кроссовер Toyota скрестили с Land Rover Defender (фото)

Кроссоверу Toyota Probox изменили переднюю часть в стиле Land Rover, а также увеличили клиренс и установили внедорожные шины. Копия Defender в четыре раза дешевле оригинала.

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На автошоу в Токио презентуют нестандартный автомобиль. В профиль он похож на бюджетный кроссовер Toyota Probox, а вот в анфас напоминает Land Rover Defender. Об этом сообщается на странице японского ателье ESB Style.

[ + – ] После доработки авто переименовали в Tfender

Именно эта компания выполнила оригинальный тюнинг Toyota Probox. Недорогой кроссовер получил переднюю часть от Land Rover. Заменены фары, бампер и решетка радиатора, а также изменен дизайн капота.

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Кроме того, автомобилю увеличили на 40 мм клиренс, добавили защитный пластиковый обвес и установили внедорожные шины на стальных дисках. Стойки крыши украшены характерным для Land Rover Defender декором, а сзади заменены фонари. Кроме того, логотипы Toyota заменены надписями Tfender.

Тюнинг не затронул двигатели Toyota Probox. Авто оснащают бензиновыми четверками объемом 1,3 л (94 л. с.) и 1,5 л (107 л. с.), а привод может быть передним или полным.

[ + – ] Стоимость тюнинг-пакета составляет 2435 долларов

Стоимость тюнинг-пакета составляет 326 000 иен ($2435), также есть возможность купить его элементы по отдельности. Кроссовер Toyota Probox стоит от 1,5 млн иен ($13 000), то есть такой клон Land Rover Defender получается примерно в четыре раза дешевле оригинала (британский внедорожник стоит от $60 000).

Ранее Фокус сообщал, что в Украине появится новый кроссовер Toyota Corolla. Модель предложат в гибридной версии.

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