Маленькая революция: Land Rover Defender впервые станет электромобилем

Электрокар Land Rover Defender предложат в трех вариантах по длине. Внедорожник получит два мотора и полный привод, а его запас хода составит не менее 480 км.

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Land Rover Defender получит электрическую версию. Она появится уже у нынешнего поколения внедорожника: презентация запланирована на 2025 год, а старт продаж – на 2026. Об этом стало известно сайту Auto Express.

В Land Rover планируют старт масштабной электрификации своего модельного ряда. "Зеленые" версии появятся не только у Defender, но и у роскошных Range Rover и Range Rover Sport.

[ + – ] Электрическим станет и топовый удлиненный Land Rover Defender 130 Фото: Land Rover

Ожидается, что электромобилями станут все три модификации Land Rover Defender — короткая трехдверная 90, пятидверная 110 и удлиненная 130. Судя по первым рендерам, электрический вариант не слишком изменится внешне — дизайнеры ограничатся измененными бамперами и решеткой радиатора. В салоне установят увеличенный дисплей мультимедиа.

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Характеристики Land Rover Defender держат в секрете. Известно, что он получит два электромотора и полный привод с векторизацией тяги, а батарея емкостью около 100 кВт∙ч позволит проезжать более 480 км без подзарядки.

Электромобиль Land Rover Defender станет основным конкурентом электрического Гелендвагена. Впрочем, скорее всего, он будет дешевшле соперника.

Также мы писали, что Seat готовит электрический купе-кроссовер с запасом хода около 500 км.