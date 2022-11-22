Электрический Гелендваген впервые продемонстрировал свои возможности на публике (видео)
Mercedes-Benz EQG получит четыре мотора мощностью свыше 600 сил и сможет разворачиваться на месте. Запас хода Гелендвагена составит не менее 500 км.
Mercedes-Benz продемонстрировал возможности нового внедорожника EQG. Электрический Гелендваген поступит в продажу с 2024 года, но его прототипы уже активно испытывают и провели демонстрационные заезды на авто. Об этом сообщает издание Autocar.
Тестовые прототипы Mercedes-Benz EQG закрыли камуфляжем. Впрочем, ранее электрический Гелендваген уже рассекретили, причем произошло это в Киеве – в Украину внедорожник привезли для рекламных съемок. От стандартной модели электрокар будет отличаться дизайном решетки радиатора, бамперов и оптики.
В рамках демонстрации электромобиль Mercedes-Benz EQG продемонстрировал хорошую проходимость на бездорожье и показал "танковый" разворот на месте.
Таких способностей добились благодаря инновационной силовой установки. Электрокар Гелендваген получил сразу четыре мотора (по одному на колесо) способные имитировать блокировки дифференциалов. К тому же, задние колеса поворачиваются.
Точные характеристики Mercedes EQG пока не разглашают. Впрочем, разработчики заявили, что мощность электрокара превысит 600 л. с.. Внедорожник получит батарею емкостью около 100 кВт∙ч, а его запас хода составит не менее 500 км.
Ранее Фокус сообщал, что у электрического Гелендвагена появится конкурент от Volkswagen.