Электрический Гелендваген впервые продемонстрировал свои возможности на публике (видео)

Mercedes-Benz EQG получит четыре мотора мощностью свыше 600 сил и сможет разворачиваться на месте. Запас хода Гелендвагена составит не менее 500 км.

Related video

Mercedes-Benz продемонстрировал возможности нового внедорожника EQG. Электрический Гелендваген поступит в продажу с 2024 года, но его прототипы уже активно испытывают и провели демонстрационные заезды на авто. Об этом сообщает издание Autocar.

[ + – ] Электрокар получил четыре мотора и управляемые задние колеса Фото: Mercedes-Benz

Тестовые прототипы Mercedes-Benz EQG закрыли камуфляжем. Впрочем, ранее электрический Гелендваген уже рассекретили, причем произошло это в Киеве – в Украину внедорожник привезли для рекламных съемок. От стандартной модели электрокар будет отличаться дизайном решетки радиатора, бамперов и оптики.

[ + – ] Mercedes EQG демонстрирует отличную проходимость Фото: Mercedes-Benz

В рамках демонстрации электромобиль Mercedes-Benz EQG продемонстрировал хорошую проходимость на бездорожье и показал "танковый" разворот на месте.

Важно

Новый китайский внедорожник станет недорогой альтернативой Toyota Land Cruiser (фото)

Таких способностей добились благодаря инновационной силовой установки. Электрокар Гелендваген получил сразу четыре мотора (по одному на колесо) способные имитировать блокировки дифференциалов. К тому же, задние колеса поворачиваются.

Точные характеристики Mercedes EQG пока не разглашают. Впрочем, разработчики заявили, что мощность электрокара превысит 600 л. с.. Внедорожник получит батарею емкостью около 100 кВт∙ч, а его запас хода составит не менее 500 км.

Ранее Фокус сообщал, что у электрического Гелендвагена появится конкурент от Volkswagen.