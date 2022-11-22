Новый китайский внедорожник станет недорогой альтернативой Toyota Land Cruiser (фото)
Новый Maxus Territory богато оснащен и предложен в версиях на 5, 6 и 7 мест. Рамный внедорожник получил 218-сильную гибридную установку и полный привод с блокировками дифференциалов.
В Китае представлен новый Maxus Territory. Большой рамный внедорожник от концерна SAIC стоит 260-280 тысяч юаней ($36 300 — 39 000). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Maxus Territory является недорогой альтернативой новому Toyota Land Cruiser 300. Внедорожник напоминает японскую модель в версии GR Sport – у него схожий силуэт, выраженный пластиковый обвес, огромная решетка радиатора и продолговатые диодные фары. Впрочем, китайская модель заметно крупнее.
Размеры Maxus Territory 2023:
- Длина – 5214 мм
- Ширина – 2016 мм
- Высота – 1876 мм
- Колесная база – 2950 мм
Салон Maxus Territory отделан кожей и алюминием. На передней панели установлены виртуальная щиток приборов и 12,3-дюймовый сенсорный дисплей.
Предложены версии на 5, 6 и 7 мест, а со сложенными задними сиденьями получается 2400-литровый багажник. В топовой версии предусмотрены вентиляция и массаж кресел первых двух рядов, мощная акустика JBL с 12 динамиками и две беспроводных зарядки для смартфонов.
Китайский внедорожник оснащен 2,0-литровым бензиновым турбомотором на 218 л. с., дополненным 48-вольтной "мягкой" гибридной установкой. Максимальная скорость составляет 175 км/ч.Важно
Новый Maxus Territory получил 8-ступенчатую автоматическую КПП, а полный привод дополнен понижающей передачей и блокировками дифференциалов. Также предусмотрены 10 режимов для разных типов бездорожья, а клиренс равен 230 мм.
Внедорожник может вскоре появиться за пределами Китая, ведь родственный пикап Maxus T90 (он построен на той же платформе) уже продается в Европе.
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