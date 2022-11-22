Новий китайський позашляховик стане недорогою альтернативою Toyota Land Cruiser (фото)

Новий Maxus Territory багато оснащений і запропонований у версіях на 5, 6 та 7 місць. Рамний позашляховик отримав 218-сильну гібридну установку та повний привід із блокуваннями диференціалів.

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У Китаї представлено новий Maxus Territory. Великий рамний позашляховик від концерну SAIC коштує 260-280 тисяч юанів ($36 300–39 000). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

[ + – ] Позашляховик досягає 5,2 м у довжину Фото: CarNewsChina

Maxus Territory є недорогою альтернативою новому Toyota Land Cruiser 300. Позашляховик нагадує японську модель у версії GR Sport — у нього схожий силует, виражений пластиковий обвіс, величезна решітка радіатора та довгасті діодні фари. Втім, китайська модель помітно більша.

Розміри Maxus Territory 2023:

довжина — 5 214 мм;

ширина — 2 016 мм;

висота — 1 876 мм;

колісна база — 2 950 мм.

[ + – ] Maxus Territory отримав 218-сильну гібридну установку Фото: CarNewsChina

Салон Maxus Territory оброблений шкірою та алюмінієм. На передній панелі встановлено віртуальний щиток приладів та 12,3-дюймовий сенсорний дисплей.

Запропоновано версії на 5, 6 та 7 місць, а зі складеними задніми сидіннями виходить 2 400-літровий багажник. У топовій версії передбачені вентиляція і масаж крісел перших двох рядів, потужна акустика JBL з 12 динаміками та дві бездротові зарядки для смартфонів.

[ + – ] Салон Maxus Territory оброблений шкірою та алюмінієм Фото: CarNewsChina

Китайський позашляховик оснащений 2,0-літровим бензиновим турбомотором на 218 к. с., доповненим 48-вольтною "м'якою" гібридною установкою. Максимальна швидкість становить 175 км/год.

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Новий Maxus Territory отримав 8-ступінчасту автоматичну КПП, а повний привід доповнений знижувальною передачею і блокуванням диференціалів. Також передбачено 10 режимів для різних типів бездоріжжя, а кліренс дорівнює 230 мм.

[ + – ] Запропоновано версії на 5, 6 та 7 місць Фото: CarNewsChina

Позашляховик може незабаром з'явитися за межами Китаю, адже споріднений пікап Maxus T90 (збудований на тій же платформі) вже продається в Європі.

Раніше Фокус повідомляв, що Maxus представив розкішний двоповерховий будинок на колесах із терасою.