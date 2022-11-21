Розсекречений новий конкурент BMW X3 і Audi Q5 від Ford (фото)
Кросовер Lincoln Nautilus став виразнішим на вигляд і трохи підріс у розмірах. Базова версія моделі отримала збільшення потужності.
В інтернет потрапили шпигунські фото Lincoln Nautilus. Нове покоління розкішного кросовера від преміум-підрозділу Ford має представити на початку 2023 року. Про це повідомляє сайт Autohome.
Новий Lincoln Nautilus розсекретили в Китаї, адже саме в цій країні разом із США випускатимуть модель. Як і попередник, він побудований на платформі Ford Edge. Конкурентами кросовера будуть Audi Q5, BMW X3 і Mercedes-Benz GLC.
Дизайн Lincoln Nautilus 2023 змінився та виконаний у дусі нового седана Lincoln Zephyr. Профіль став стрімкішим, а передня частина має виразніший вигляд завдяки широкій решітці радіатора та вигнутим діодним фарам. Авто дещо виросло в розмірах.
Габарити Lincoln Nautilus 2023:
- Довжина — 4908 мм
- Ширина — 1952 мм
- Висота — 1717 мм
- Колісна база — 2900 мм
Салон Lincoln Nautilus поки не розсекречений. Відомо, що за прикладом Ford Edge і Lincoln Zephyr кросовер отримає широкий дисплей на всю ширину передньої панелі.
Базова версія збереже 2,0-літровий бензиновий турбомотор EcoBoost, але його потужність зросте до 261 к.с. Дорожчий варіант оснащуватимуть турбованим V6. Усі Lincoln Nautilus 2023 отримають 8-ступінчасту автоматичну КПП, а привід може бути переднім або повним.
Раніше Фокус розповідав, що в Китаї також розсекретили дві нові моделі Cadillac. Представницький седан і преміальний кросовер дебютують у найближчі місяці.