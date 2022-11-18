До сотні за 1,9 с і 2000 сил: презентовано найпотужніший і найшвидший у світі кросовер (фото)

Електромобіль Drako Dragon оснащений чотирма моторами та розвиває швидкість понад 320 км/год. Запас ходу кросовера складає 675 км.

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На автосалоні у Лос-Анджелесі представили новий Drako Dragon. Надпотужний електричний кросовер збираються запустити у продаж з 2026 року за ціною 290 000 доларів. Щороку планую випускати по 5000 таких авто. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті Drako.

[ + – ] У кросовера клиноподібний профіль із вираженим "носом"

Drako Dragon — дуже нетиповий дводверний кросовер, зовнішній вигляд якого розроблений в італійському ательє Pininfarina. У нього нестандартний клиноподібний дизайн з вираженим носом, розкосими фарами і великими кутами нахилу передніх і задніх стійок даху.

Найнезвичайніша зовнішня риса — двері, що піднімаються вгору. Кузовні панелі та силовий каркас виконані з карбону.

[ + – ] У салоні встановлений великий 17,1-дюймовий тачскрин

Салон розрахований на п'ятьох осіб. Drako Dragon отримав віртуальну панель приладів та величезний 17,1-дюймовий тачскрин, а замість дзеркал заднього виду встановлено камери.

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Електромобіль Drako Dragon оснащений чотирма двигунами сумарною потужністю 2000 к. с. Автомобіль масою 2250 кг здатний розігнатися до 100 км/год за 1,9 с і розвинути швидкість понад 320 км/год. Це найпотужніший і найшвидший кросовер у світі.

[ + – ] Максимальна швидкість Drako Dragon перевищує 320 км/год

Заявлений запас ходу складає 675 км. Електрокар підтримує надшвидку 500-кіловатну зарядку: у такому режимі підзарядитися на 80% можна лише за 10 хвилин.

Раніше Фокус розповідав про новий електрокросовер Smart #3. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 4 с.

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