Позашляховий спорткар: презентовано перший кросовер Porsche 911 (відео)

Porsche 911 Dakar отримав пластиковий обвіс та позашляхову гуму. Кліренс спортивного кросовера виконаний регульованим та може досягати 205 мм.

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На автошоу у Лос-Анджелесі дебютував новий Porsche 911 Dakar. Перший в історії кросовер 911 випустять лімітованою серією з 2500 авто за ціною 222 020 євро. Про це повідомляє офіційний сайт "Porsche".

[ + – ] Porsche 911 Dakar отримав пластиковий обвіс та позашляхову гуму Фото: Porsche

Кросовер Porsche 911 Dakar побудований на базі купе Carrera 4S. Купе отримало пластиковий обвіс, захист днища та позашляхові шини Pirelli Scorpion розміром 245/45 ZR19 спереду та 295/40 ZR19 ззаду. Кліренс збільшений та виконаний регульованим у межах 175-205 мм.

[ + – ] Задній спойлер виконаний фіксованим Фото: Porsche

Крім того, у авто фіксований (а не висувний) задній спойлер та полегшений карбоновий капот. Як опції, запропоновані додаткові фари та багажник на даху, а також ексклюзивне забарвлення у кольорах гоночного Porsche 911, який виграв ралі "Париж-Дакар" 1984 (саме на честь цієї перемоги і назвали кросовер 911).

[ + – ] В оздобленні салону використані карбон та алькантара Фото: Porsche

Салон Porsche 911 оздоблений карбоном та алькантарою. Спереду встановлені спортивні крісла, а від задніх сидінь відмовилися на користь трубчастого каркаса безпеки.

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Спорткар оснащений 3,0-літровим 480-сильним турбомотором. Автомобіль розганяється до 100 км/год за 3,4 секунди, а його максимальна швидкість обмежена на 240 км/год.

Новий Porsche 911 Dakar комплектують виключно 8-ступінчастою роботизованою КПП PDK. Повний привід доповнений спеціальним позашляховим режимом Rally, а підвіска переналаштована для бездоріжжя. Також передбачені активні стабілізатори та керовані задні колеса.

Раніше Фокус повідомляв, що аналогічну модель готує і Lamborghini. Позашляховий суперкар вже розсекречено.