Позашляховий спорткар: презентовано перший кросовер Porsche 911 (відео)
Porsche 911 Dakar отримав пластиковий обвіс та позашляхову гуму. Кліренс спортивного кросовера виконаний регульованим та може досягати 205 мм.
На автошоу у Лос-Анджелесі дебютував новий Porsche 911 Dakar. Перший в історії кросовер 911 випустять лімітованою серією з 2500 авто за ціною 222 020 євро. Про це повідомляє офіційний сайт "Porsche".
Кросовер Porsche 911 Dakar побудований на базі купе Carrera 4S. Купе отримало пластиковий обвіс, захист днища та позашляхові шини Pirelli Scorpion розміром 245/45 ZR19 спереду та 295/40 ZR19 ззаду. Кліренс збільшений та виконаний регульованим у межах 175-205 мм.
Крім того, у авто фіксований (а не висувний) задній спойлер та полегшений карбоновий капот. Як опції, запропоновані додаткові фари та багажник на даху, а також ексклюзивне забарвлення у кольорах гоночного Porsche 911, який виграв ралі "Париж-Дакар" 1984 (саме на честь цієї перемоги і назвали кросовер 911).
Салон Porsche 911 оздоблений карбоном та алькантарою. Спереду встановлені спортивні крісла, а від задніх сидінь відмовилися на користь трубчастого каркаса безпеки.Важливо
Спорткар оснащений 3,0-літровим 480-сильним турбомотором. Автомобіль розганяється до 100 км/год за 3,4 секунди, а його максимальна швидкість обмежена на 240 км/год.
Новий Porsche 911 Dakar комплектують виключно 8-ступінчастою роботизованою КПП PDK. Повний привід доповнений спеціальним позашляховим режимом Rally, а підвіска переналаштована для бездоріжжя. Також передбачені активні стабілізатори та керовані задні колеса.
Раніше Фокус повідомляв, що аналогічну модель готує і Lamborghini. Позашляховий суперкар вже розсекречено.