Для українських доріг: розсекречено найнестандартніший суперкар Lamborghini (фото)

Новий Lamborghini Huracan Sterrato — гібрид суперкара та кросовера. Купе отримало позашляхові шини та обвіс, а його кліренс збільшений.

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Опубліковано офіційні фото Lamborghini Huracan Sterrato. Найнезвичайніший суперкар за всю історію італійської марки презентують 30 листопада в Маямі. Про це повідомляє офіційний сайт Lamborghini.

Новий Lamborghini Huracan Sterrato — модель підвищеної прохідності, своєрідний гібрид суперкара та кросовера. Авто призначене для поганих доріг та легкого бездоріжжя.

[ + – ] Купе отримало пластиковий обвіс та позашляхові шини Фото: Lamborghini

За основу взяли стандартний суперкар Lamborghini Huracan. Йому збільшили кліренс і додали пластиковий позашляховий обвіс та захист днища. Крім того, привертають увагу високопрофільні шини для бездоріжжя, додаткова світлотехніка та багажник на даху.

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Салон Lamborghini Huracan Sterrato ще не показали, але напевно купе отримає особливе внутрішнє оздоблення. Тримають у секреті та характеристики суперкара: найімовірніше, кросовер Lamborghini отримає стандартні 5,2-літровий 640-сильний V10 та повний привід.

[ + – ] Кліренс Lamborghini Huracan збільшений Фото: Lamborghini

Це не перший позашляховий суперкар. Аналогічну модель вже 16 листопада презентують Porsche і її також розсекретили.

Раніше Фокус повідомляв, що рідкісний суперкар Lamborghini за 600 тисяч доларів повністю згорів після ДТП.