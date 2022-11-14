Для українських доріг: розсекречено найнестандартніший суперкар Lamborghini (фото)
Новий Lamborghini Huracan Sterrato — гібрид суперкара та кросовера. Купе отримало позашляхові шини та обвіс, а його кліренс збільшений.
Опубліковано офіційні фото Lamborghini Huracan Sterrato. Найнезвичайніший суперкар за всю історію італійської марки презентують 30 листопада в Маямі. Про це повідомляє офіційний сайт Lamborghini.
Новий Lamborghini Huracan Sterrato — модель підвищеної прохідності, своєрідний гібрид суперкара та кросовера. Авто призначене для поганих доріг та легкого бездоріжжя.
За основу взяли стандартний суперкар Lamborghini Huracan. Йому збільшили кліренс і додали пластиковий позашляховий обвіс та захист днища. Крім того, привертають увагу високопрофільні шини для бездоріжжя, додаткова світлотехніка та багажник на даху.
Салон Lamborghini Huracan Sterrato ще не показали, але напевно купе отримає особливе внутрішнє оздоблення. Тримають у секреті та характеристики суперкара: найімовірніше, кросовер Lamborghini отримає стандартні 5,2-літровий 640-сильний V10 та повний привід.
Це не перший позашляховий суперкар. Аналогічну модель вже 16 листопада презентують Porsche і її також розсекретили.
Раніше Фокус повідомляв, що рідкісний суперкар Lamborghini за 600 тисяч доларів повністю згорів після ДТП.