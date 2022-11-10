Перший в історії кросовер Porsche 911 розсекречено до прем'єри (фото)

Porsche 911 Dakar відрізняється від стандартного купе збільшеним кліренсом та пластиковим обвісом. Кросовер оснащений 3,0-літровим турбомотором та повним приводом.

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Опубліковано офіційні фото Porsche 911 Dakar. Нестандартну позашляхову версію культового спорткара презентують за тиждень на автошоу в Лос-Анджелесі. Про це повідомляє офіційний сайт німецької марки.

[ + – ] Кліренс купе збільшено Фото: Porsche

Вперше в історії серійний Porsche 911 стане кросовером. Раніше такі версії готували лише для перегонів. Зокрема, 1984 року позашляховий 911 виграв ралі "Париж-Дакар" і саме тому для новинки вибрали назву Dakar.

[ + – ] На дах можна встановити багажник Фото: Porsche

За основу взяли серійне повнопривідний купе Porsche 911 Carrera 4S. Йому збільшили кліренс, додали пластиковий обвіс та захист днища, встановили позашляхові шини. Як опцію, запропонують багажник на дах. Салон поки не показали — очікується, що авто отримає особливе внутрішнє оздоблення.

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Основні характеристики Porsche 911 Dakar поки що тримають у секреті. Відомо, що авто отримало 3,0-літровий турбомотор, який у стандартній моделі Carrera 4S розвиває 450 к. с. Середня витрата палива становить 11,3 л/100 км. Підвіску купе переналаштували та посилили.

[ + – ] Прототипи Porsche 911 Dakar на випробуваннях пройшли 500 000 км Фото: Porsche

Кросовер Porsche 911 активно тестували у найскладніших умовах. Він пройшов випробування в пустелі в ОАЕ та Марокко, а також побував за полярним колом. Загалом прототипи проїхали понад 500 000 км.

Раніше Фокус розповідав, що екстремальний позашляховик Porsche 911 піднявся на висоту 6000 м2.