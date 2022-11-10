Первый в истории кроссовер Porsche 911 рассекречен до премьеры (фото)

Porsche 911 Dakar отличается от стандартного купе увеличенным клиренсом и пластиковым обвесом. Кроссовер оснащен 3,0-литровым турбомотором и полным приводом.

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Опубликованы официальные фото Porsche 911 Dakar. Нестандартную внедорожную версию культового спорткара презентуют через неделю на автошоу в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает официальный сайт немецкой марки.

[ + – ] Клиренс купе увеличен Фото: Porsche

Впервые в истории серийный Porsche 911 станет кроссовером. Ранее подобные версии готовили только для гонок. В частности, в 1984 году внедорожный 911 выиграл ралли "Париж-Дакар" и именно поэтому для новинки выбрали название Dakar.

[ + – ] На крышу можно установить багажник Фото: Porsche

За основу взяли серийное полноприводное купе Porsche 911 Carrera 4S. Ему увеличили клиренс, добавили пластиковый обвес и защиту днища, установили внедорожные шины. В качестве опции предложат багажник на крышу. Салон пока не показали – ожидается, что авто получит особую внутреннюю отделку.

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Основные характеристики Porsche 911 Dakar пока держат в секрете. Известно, что авто получило 3,0-литровый турбомотор, который в стандартной модели Carrera 4S развивает 450 л. с. Средний расход топлива составляет 11,3 л/100км. Подвеску купе перенастроили и усилили.

[ + – ] Прототипы Porsche 911 Dakar на испытаниях прошли 500 000 км Фото: Porsche

Кроссовер Porsche 911 активно тестировали в самых сложных условиях. Он прошел испытания в пустыне в ОАЭ и Марокко, а также побывал за полярным кругом. В общей сложности прототипы проехали свыше 500 000 км.

Ранее Фокус рассказывал, что экстремальный внедорожник Porsche 911 поднялся на высоту 6000 м.