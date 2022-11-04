Porsche 911 превратили в экстремальный внедорожник и выпустят лимитированной серией

Porsche 911 получил особые оси и огромные внедорожные шины, а его клиренс вырос до 350 мм. Вскоре появится серийная версия модели.

Related video

Porsche показали экстремальный 911 ‘Special Experimental Project’. Культовый спорткар превратили в настоящий внедорожник. Подробности авто раскрыли на официальном сайте немецкой марки.

[ + – ] Клиренс спорткара вырос до 350 мм Фото: Porsche

За основу для внедорожника взяли стандартные купе Porsche 911 Carrera 4S. Их оснастили специальными портальными осями, как в Mercedes G-Class 4X4 – это позволило увеличить клиренс до 350 мм и установить огромные шины с грунтозацепами.

Кроме того, спорткарам расширили крылья и скосили снизу бамперы для увеличения углов въезда и съезда. Днище получило защиту, а на крыше появился багажник.

[ + – ] На крыше появился багажник Фото: Porsche

В салоне Porsche 911 ‘Special Experimental Project’ установили спортивные сиденья с каркасом из карбона. Также установлены карбоновый каркас и пятиточечные ремни безопасности.

Важно

Для суровых условий: презентованы самые экстремальные внедорожники Toyota (фото)

Двигатель остался без изменений – купе оснащено 450-сильной турбошестеркой объемом 3,0 л. А вот полный привод дополнили понижающей передачей и блокировками дифференциалов.

[ + – ] Во время испытаний прототипы Porsche поднялись на высоту 6007 м над уровнем моря Фото: Porsche

Всего выпустили два Porsche 911 ‘Special Experimental Project’. Автомобили тестируют в Чили на склонах самого высокого в мире вулкана Охос-дель-Саладо. В ходе испытаний прототипы поднялись на высоту 6007 метров над уровнем моря. Одним из авто управлял известный гонщик Ромен Дюма.

Это уже не первый подобный проект от Porsche. В 80-х такие внедорожные 911 даже выигрывали ралли "Париж-Дакар". А современные концепт-кары являются предвестниками серийной модели – она появится уже в ближайшее время.

Ранее Фокус рассказывал, что Porsche готовят сверхскоростной 1000-сильный электрокар.

Также мы писали, что глушитель Porsche 911 превратили в дорогую аудиосистему.