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Авто

Porsche 911 превратили в экстремальный внедорожник и выпустят лимитированной серией

Porsche 911, Porsche 911 ‘Special Experimental Project’, кроссовер Porsche 911, внедорожник Porsche 911
Фото: Porsche | Porsche 911 подготовили к серьезному бездорожью

Porsche 911 получил особые оси и огромные внедорожные шины, а его клиренс вырос до 350 мм. Вскоре появится серийная версия модели.

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Porsche показали экстремальный 911 ‘Special Experimental Project’. Культовый спорткар превратили в настоящий внедорожник. Подробности авто раскрыли на официальном сайте немецкой марки.

Porsche 911, Porsche 911 ‘Special Experimental Project’, кроссовер Porsche 911, внедорожник Porsche 911 Fullscreen
Клиренс спорткара вырос до 350 мм
Фото: Porsche

За основу для внедорожника взяли стандартные купе Porsche 911 Carrera 4S. Их оснастили специальными портальными осями, как в Mercedes G-Class 4X4 – это позволило увеличить клиренс до 350 мм и установить огромные шины с грунтозацепами.

Кроме того, спорткарам расширили крылья и скосили снизу бамперы для увеличения углов въезда и съезда. Днище получило защиту, а на крыше появился багажник.

Porsche 911, Porsche 911 ‘Special Experimental Project’, кроссовер Porsche 911, внедорожник Porsche 911 Fullscreen
На крыше появился багажник
Фото: Porsche

В салоне Porsche 911 ‘Special Experimental Project’ установили спортивные сиденья с каркасом из карбона. Также установлены карбоновый каркас и пятиточечные ремни безопасности.

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Двигатель остался без изменений – купе оснащено 450-сильной турбошестеркой объемом 3,0 л. А вот полный привод дополнили понижающей передачей и блокировками дифференциалов.

Porsche 911, Porsche 911 ‘Special Experimental Project’, кроссовер Porsche 911, внедорожник Porsche 911 Fullscreen
Во время испытаний прототипы Porsche поднялись на высоту 6007 м над уровнем моря
Фото: Porsche

Всего выпустили два Porsche 911 ‘Special Experimental Project’. Автомобили тестируют в Чили на склонах самого высокого в мире вулкана Охос-дель-Саладо. В ходе испытаний прототипы поднялись на высоту 6007 метров над уровнем моря. Одним из авто управлял известный гонщик Ромен Дюма.

Это уже не первый подобный проект от Porsche. В 80-х такие внедорожные 911 даже выигрывали ралли "Париж-Дакар". А современные концепт-кары являются предвестниками серийной модели – она появится уже в ближайшее время.

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