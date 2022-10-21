Сверхскоростной 1000-сильный электромобиль Porsche впервые заметили на дорогах (фото)

Флагманский Porsche Taycan получит три мотора общей мощностью 1000 л. с. и сможет разгоняться до 100 км/ч менее, чем за 2,5 с. Электрокар бросит вызов Tesla Model S Plaid.

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В Германии во время тестов на автодроме Нюрбургринг и в его окрестностях заметили новый Porsche Taycan. Спортивный электромобиль пройдет обновление и получит сверхмощную топовую версию. Об этом пишет издание Auto Express.

[ + – ] Заряженный Porsche Taycan бросит вызов Tesla Model S Plaid Фото: Auto Express

Porsche Taycan 2023 изменится незначительно и сохранит элегантный обтекаемый дизайн. Седану и универсалу обновили бамперы и переднюю оптику, а новая заряженная модификация узнается по аэродинамическому обвесу, оригинальным колесным дискам и большому заднему антикрылу. Именно такой электромобиль и испытывают на Нюрбургринге.

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Салон Porsche Taycan не планируют радикально менять, ведь он и так довольно футуристический. Ожидаются новые варианты отделки и улучшенная мультимедиа. Кроме того, для электрокара готовят усовершенствованную систему полуавтономного вождения с модернизированным радаром.

[ + – ] Топовая 1000-сильная версия получила заднее антикрыло Фото: Auto Express

Доработки в силовой установке Porsche Taycan 2023 будут направлены на увеличение запаса хода – в некоторых версиях он достигнет 500 км.

Топовый вариант Porsche Taycan позиционируют, как конкурента Tesla Model S Plaid. Он получит три электромотора суммарной мощностью свыше 1000 л. с. и сможет разгоняться до 100 км/ч меньше, чем за 2,5 с.

Ранее Фокус сообщал, что запуск в производство нового электрического Porsche Macan отложен на год. Во время разработки модели возникли проблемы.

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