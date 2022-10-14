Porsche неожиданно отложили дебют нового Macan: названа причина

Электромобиль Porsche Macan выпустят на год позже, чем планировалось. При разработке новой модели возникли серьезные проблемы с программным обеспечением.

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Презентация Porsche Macan второго поколения откладывается – кроссовер появится не ранее 2024 года. Информацию о задержке с выводом на рынок модели официально подтвердили представители Porsche британскому изданию Autocar.

[ + – ] Porsche Macan второго поколения станет электромобилем Фото: Motor1.com

Новый Porsche Macan должны были представить в 2023 году. Однако задержки с разработкой программного обеспечения E3 1.2 не позволяют выпустить электрический кроссовер вовремя – его дебют пришлось отложить на год.

Концерн Volkswagen уже давно испытывает проблемы с программным обеспечением для электрических моделей, которое разрабатывает подразделение Cariad. Ранее по этой причине отложили презентацию первого электромобиля Bentley – она состоится в 2026 году. Не исключено, что электрокары Porsche 718 Boxster и Cayman также представят позже, чем планировалось.

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Также именно из-за медленной разработки ПО ушел в отставку руководитель Volkswagen Group Герберт Дисс. На его место назначен бывший руководитель Порше Оливер Блюме.

[ + – ] При разработке модели возникли проблемы с программным обеспечением Фото: Motor1.com

Напомним, что кроссовер Porsche Macan второго поколения станет электрическим и будет конкурентом Tesla Model Y. Его не раз фотографировали на испытаниях и по снимкам видно, что дизайн авто станет стремительнее.

Электромобиль Porsche Macan строят на полностью новой платформе РРЕ. Он будет обладать запасом хода и будет заметно мощнее предшественника. К слову, бензиновый Macan еще останется в производстве и некоторое время его будут выпускать параллельно с электрическим преемником.

Ранее Фокус сообщал, что электромобилем стал и классический Porsche 911. Его предложили в двух вариантах по мощности.