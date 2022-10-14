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Porsche неожиданно отложили дебют нового Macan: названа причина

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Фото: Motor1.com | Новый Porsche Macan появится в 2024 году

Электромобиль Porsche Macan выпустят на год позже, чем планировалось. При разработке новой модели возникли серьезные проблемы с программным обеспечением.

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Презентация Porsche Macan второго поколения откладывается – кроссовер появится не ранее 2024 года. Информацию о задержке с выводом на рынок модели официально подтвердили представители Porsche британскому изданию Autocar.

Porsche Macan 2024, Porsche Macan, электромобиль Porsche Macan, новый Porsche Macan, кроссовер Porsche Fullscreen
Porsche Macan второго поколения станет электромобилем
Фото: Motor1.com

Новый Porsche Macan должны были представить в 2023 году. Однако задержки с разработкой программного обеспечения E3 1.2 не позволяют выпустить электрический кроссовер вовремя – его дебют пришлось отложить на год.

Концерн Volkswagen уже давно испытывает проблемы с программным обеспечением для электрических моделей, которое разрабатывает подразделение Cariad. Ранее по этой причине отложили презентацию первого электромобиля Bentley – она состоится в 2026 году. Не исключено, что электрокары Porsche 718 Boxster и Cayman также представят позже, чем планировалось.

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Также именно из-за медленной разработки ПО ушел в отставку руководитель Volkswagen Group Герберт Дисс. На его место назначен бывший руководитель Порше Оливер Блюме.

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При разработке модели возникли проблемы с программным обеспечением
Фото: Motor1.com

Напомним, что кроссовер Porsche Macan второго поколения станет электрическим и будет конкурентом Tesla Model Y. Его не раз фотографировали на испытаниях и по снимкам видно, что дизайн авто станет стремительнее.

Электромобиль Porsche Macan строят на полностью новой платформе РРЕ. Он будет обладать запасом хода и будет заметно мощнее предшественника. К слову, бензиновый Macan еще останется в производстве и некоторое время его будут выпускать параллельно с электрическим преемником.

Ранее Фокус сообщал, что электромобилем стал и классический Porsche 911. Его предложили в двух вариантах по мощности.